Авто "плывут", как по рекам: в Киеве сильный ливень парализовал движение транспорта (фото, видео)

Непогода в Киеве 30 июля вызвала транспортный коллапс. Сильными дождями с грозой затопило улицы столицы, в соцсетях публикуют кадры, на которых машины "плывут" по дорогам.

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В Киеве в первой половине дня 30 июля лил сильный дождь и раздавался гром. Местный Telegram-канал "Реальный Киев" сообщает, что в столице ливнем затопило ряд улиц и начались пробки.

На опубликованных кадрах можно увидеть, как на некоторых дорогах, по колено залитых водой, пробиваются "фонтаны". На дороге между жилыми домами возле стадиона "Локомотив" образовалась бурная "река".

Канал "Киев ИНФО" распространил кадры затопления Борщаговской улицы, которая также превратилась в "реку".

"Большинство автомобилей не рискуют переплывать. Пробки километровые", — написали авторы паблика.

Сильный ливень осложнил движение транспорта в Киеве Фото: Патрульна поліція Києва

Непогода в Киеве: где затруднено движение транспорта

В "Киевпастрансе" сообщают, что из-за скопления воды задерживается движение общественного транспорта, в частности:

троллейбусов № 19, № 23 и № 31 на пересечении ул. Дорогожицкой по ул. Г. Джонса;

троллейбусов № 6, № 18 и № 33 на пересечении ул. Вышгородская и ул. Дубровицкая;

трамваев № 12, № 17 и № 19 на пересечении ул. Автозаводская и ул. Приорская;

троллейбусов № 6, № 18, № 25, № 28 и № 33 по ул. Кирилловская;

трамваев № 11, № 12, № 16 и № 19 на пересечении ул. Кирилловская и ул. Сырецкая;

трамваев № 15 по ул. Дегтяревская;

троллейбусов № 27, № 30 и № 31 по ул. Елены Телиги;

троллейбусов № 22к, № 27, № 30 и № 42 на пересечении ул. Гетмана и ул. Борщаговская.

В Киеве во время сильной грозы затопило несколько улиц во время сильной грозы Фото: Патрульна поліція Києва

Первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий сообщил, что из-за сильного дождя в Киеве затруднено движение транспорта на улицах:

Александра Махова;

Стеценко;

Борщаговской;

Святошинской;

Петра Радченко;

Дегтяревской;

Дорогожицкой;

Автозаводской.

Непогода в Киеве: как уберечься от травм и куда обращаться

В Киевской городской государственной администрации предупреждали о сильных ливнях в Киеве 30 июля и 1 уровне опасности. В администрации напомнили, что во время грозы стоит избегать рекламных щитов и линий электропередач, обходить большие деревья и не парковать рядом с ними машины.

Если подтопило проезжие части или тротуары, нужно обратиться в диспетчерскую службу Коммунальной корпорации "Киевавтодор" по номеру 0442847419.

При падении дерева или веток необходимо позвонить в аварийно-диспетчерскую службу КО "Киевзеленстрой" по телефону 0442724018, если падение дерева угрожает жизни — к спасателям по номерам 101 или 0444303713 (телефон КАРС "Киевская служба спасения").

Если есть травмированные люди, необходимо позвонить по номеру 103 для вызова экстренной медицинской помощи.

При неисправности светофоров или дорожных знаков можно звонить по телефону 0503873542 (Центр организации дорожного движения).

Непогода в Украине: какие регионы еще может затопить

Украинский гидрометеорологический центр предупредил об опасных погодных явлениях и первом уровне опасности (желтый) 31 июля и 1 августа в нескольких областях.

По прогнозу погоды от специалистов Укргидрометцентра, из-за сильных дождей продолжится повышение уровней воды на реках суббассейна Припяти, протекающих в Волынской, Ровенской и Житомирской областях. На отдельных участках вода может выходить на пойму.

Укргидрометцентр предупреждает о 1 уровне опасности в трех областях Фото: Укргидрометцентр

Напомним, 29 июля Фокус писал, что Ровенскую область заливают дожди: в населенных пунктах области исчезал свет, улицы превратились в "реки" и водой повымывало урожай.

Также после проливных дождей местные устроили рыбалку на улицах Житомира: на затопленных улицах города увидели стаю карасей.

В Киеве из-за сильного дождя подтапливало станцию метро "Лукьяновская" и несколько районов города 28 июля.