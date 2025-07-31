Свіжий вітер, дощі та пекельна спека: якою буде погода в Україні на початку серпня

У перші дні серпня погода в Україні у більшості регіонів буде досить комфортною. Але в окремих регіонах сходу та півдня країни температура підніметься до +37 градусів.

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Свіжий вітер з північного заходу захищатиме від спеки більшу частину України. Погода стабілізується. Проте наступного тижня можливі коливання температур. Температурний пік на рівні +35… +37 градусів очікується лише подекуди, повідомляє синоптикиня Українського гідрометцентру Наталія Птуха.

Синоптики розповіли, якою буде погода на початку серпня

"Будуть певні коливання синоптичних процесів, але у прогнозованому періоді великої спеки чи, навпаки, похолодання не буде. Натомість ситуація стабілізуватиметься, й розподіл температурного фону буде дещо рівномірніший", – пояснила синоптикиня.

У найближчі кілька днів активність атмосферного фронту зменшуватиметься, тиск буде підвищуватися. Тому у більшості областей очікується суха погода без опадів. Лише на Закарпатті можливі невеликі короткочасні дощі, інколи з грозами.

Північно-західний вітер принесе свіжішу повітряну масу, тому сильна спека затримається лише на Луганщині.

Наталя Птуха розповіла, що на території решти областей температура може дещо знизитися. На кілька днів ночі стануть прохолоднішими, до +12… +17 градусів, але денні температури будуть у досить комфортних межах, +21… +28 градусів.

На півдні й південному сході України вночі синоптики очікують +16… +23 градуси, вдень +17… +33 градуси. Вночі у більшості регіонів буде +14… +19 градусів, на півдні та сході +18… +23 градуси. Денні максимуми очікуються на рівні +24… +30 градусів. Водночас на південному сході температури почнуть зростати – там синоптики очікують до +34 градусів, а локально можливі й +35 градусів

На вихідних погода в Україні буде коливатись від +14 до +35. З неділі, 3 серпня, на південному сході України, а 4 серпня на Лівобережжі синоптики передбачають короткочасні дощі та грози. Проте у більшості регіонів очікується погода без дощів.

Але варто зауважити, що 31 липня – 1 серпня, внаслідок дощів, на річках суббасейну Прип'яті (Волинська, Рівненська, Житомирська області) продовжиться підвищення рівнів води на 0,1-0,5 м над рівнями на 8 годину 30 липня, з можливим виходом води на заплаву на окремих ділянках річок.

А до 2 серпня у південній частині України (крім Одещини), Дніпропетровській, Харківській та Сумській (01-02 серпня і Тернопільській) областях зберігається надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

На початку наступного тижня можуть бути нові атмосферні фронти, а отже й коливання температури. "Якщо вдень дощ, то може бути на кілька градусів прохолодніше, якщо сонце не прогріває приземний шар повітря", – пояснила Птуха.

Прогноз погоди в Україні для всіх регіонів від Укргідрометцентру на початок серпня

Український гідрометцентр опублікував погодні мапи для кожного регіону України до 4 серпня.

У п’ятницю, 1 серпня, опадів в Україні не передбачається. У частині регіонів пануватиме комфортна погода до +25 градусів удень, зокрема на півночі, у центрі та північному заході. Проте цього дня в Україні будуть і температури понад +30 градусів. На сході та півдні країни синоптики прогнозують денний температурний максимум на рівні +32 градусів.

Якою буде погода в Україні 1 серпня Фото: Український гідрометеорологічний центр

У суботу, 2 серпня, на заході країни очікуються короткочасні дощі. Загальний температурний фон зросте на кілька градусів, зокрема й у західних регіонах. На більшості території України температури вдень становитимуть +25… +28 градусів, у нічні години +14… +17 градусів. На півдні країни синоптики прогнозують спеку до +33 градусів.

Якою буде погода в Україні 2 серпня Фото: Український гідрометеорологічний центр

У неділю, 3 серпня, короткочасні дощі можливі на заході країни, Херсонщині, Луганщині та Донеччині. До +28… +29 градусів очікується на півночі, у центрі та на заході країни. Натомість на сході та півдні материкової України повітря вдень прогріватиметься до +34 градусів. Температурний рекорд на рівні +37 градусів може бути встановлений на Запоріжжі, у Херсонщині та в Криму.

Якою буде погода в Україні 3 серпня Фото: Український гідрометеорологічний центр

У понеділок, 4 серпня, погода в Україні зміниться. Короткочасні опади можливі на заході, на сході, на Сумщині, Полтавщині, Харківщині, Дніпропетровщині, Херсонщині та в Криму. На заході країни повітря не прогріватиметься вище за +25 градусів, у північній частині +29 градусів. Рекордні +37 градусів можуть бути зафіксовані у Криму.

Якою буде погода в Україні 4 серпня Фото: Український гідрометеорологічний центр

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