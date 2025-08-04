Спека до +34 і дощі в окремих областях: якою буде погода 5 серпня, — Діденко

В Україну повертається літнє тепло. У вівторок, 5 серпня, більшість областей накриє суха та сонячна погода, а температура місцями підніметься до +34 градусів. Невеликі дощі очікуються лише на заході та у кількох центральних регіонах.

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За прогнозом синоптикині Наталії Діденко, денна температура повітря сягатиме +24…+29 °С, а на півдні країни — до +30…+34 °С. Спека також пошириться на Дніпропетровщину, Кіровоградську область та окремі райони Полтавщини.

Найближчої ночі опади з грозами можливі у західних областях. Вдень дощі очікуються локально — в Карпатах, на Житомирщині та Вінниччині. У більшості інших регіонів збережеться суха погода.

У Києві 5 серпня буде ясно та без опадів, температура повітря сягне +29 °С.

А вже 6 серпня дощі охоплять захід, північ і центр країни, тоді як на півдні та сході продовжить панувати суха серпнева спека. Синоптики також зазначають, що ночі стають прохолоднішими.

За даними Укргідрометцентру, 5 серпня в Україні очікується мінлива хмарність без опадів. Вітер — переважно північно-західного напрямку, зі швидкістю 5–10 м/с.

У південних областях температура вночі становитиме +18…+23 °С, удень повітря прогріється до +30…+34 °С. На решті території вночі буде +14…+19 °С, вдень — +24…+29 °С.

Фото: Укргідрометцентр

У Карпатському регіоні можливий невеликий дощ, вночі та вранці — місцями туман. Температура там коливатиметься від +8…+13 °С вночі до +18…+23 °С удень.

Прогноз для Київщини та столиці також передбачає мінливу хмарність і відсутність опадів. Вітер — північно-західний, 5–10 м/с. У Київській області вночі очікується +14…+19 °С, удень — +24…+29 °С. У Києві температура коливатиметься в межах +17…+19 °С вночі та +27…+29 °С вдень.

Як повідомлялося раніше, у понеділок, 4 серпня, в Україні відбулися погодні зміни. Невеликі дощі охопили західні області, а також окремі райони сходу й центру — зокрема Сумську, Полтавську, Харківську, Дніпропетровську, Херсонську області та Крим. У західній частині країни температура не перевищувала +25 °С, на півночі сягала +29 °С, а найвища спека до +37 °С була зафіксована в Криму.

Ба більше, Фокус також писав, що за пронозами Наталії Діденко літня спека закінчиться із початком серпня.