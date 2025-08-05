Массовое отравление в лагере Львовской области: более 20 детей лежат в больницах

В детском лагере в поселке Славско Львовской области произошло массовое отравление: только за ночь в инфекционное отделение местной больницы доставили 17 детей.

Related video

Госпитализированы 24 ребенка из разных областей Украины в возрасте от 7 до 17 лет, сообщила региональная полиция.

Дети отдыхали в частном детском лагере в селе Стрыйского района. Предварительный диагноз пациентов — острая кишечная инфекция, правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего.

"Суспільне" уточняет, что речь идет о детском лагере "Friendly Camp", он находится в поселке Славско Стрыйского района.

Источники журналистов в Стрыйской городской больнице отмечают, что ночью в инфекционное отделение доставили 17 детей. Других отвезли в больницы Дрогобыча и Сколе. Администрация лагеря "Friendly Camp" пока не прокомментировало ситуацию, указанный на их сайте контактный телефон выключен.

Генеральный директор Львовского областного центра контроля и профилактики болезней Минздрава Украины Наталья Иванченко-Тимко позднее уточнила, что всего госпитализировали 25 человек.

По ее утверждению, пока неизвестно, чем питались пострадавшие и что стало причиной отравления. Госпитализированные находятся в состоянии средней тяжести.

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 325 Уголовного кодекса Украины (нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений).

Статья предполагает наказание в виде штрафа от тысячи до трех тысяч не облагаемых налогом минимумов доходов граждан, арест до шести месяцев, ограничение свободы сроком до трех лет, либо лишение свободы на тот же срок.

Напомним, украинский ресторатор Михаил Кацурин, отравившийся вместе с клиентами в своем заведении "Китайский привет" во Львове, собирается возобновить работу ресторана.

Фокус также писал, как на Закарпатье туристы отравились после посещения водопада Шипот. Острую кишечную инфекцию подхватили 38 человек.