Батюшка благословил: Кацурин анонсировал открытие своего ресторана после массового отравления

Ресторатор Михаил Кацурин, который вместе со своими клиентами отравился в собственном заведении "Китайский привет" во Львове, сообщил, что 5 августа ресторан возобновит свою роботу. На это его благословил священник.

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Предвидя негативные комментарии, он сразу предупредил, что ресторан больше не будет использовать сырые куриные яйца, а перейдет на полностью пастеризованные яичные смеси, заявил Кацурин в Instagram.

Затем Михаил провел для подписчиков экскурсию, показав не зал, а кухню.

По его словам, ресторан имплементировал на своей кухне ISO22000 – мировую систему пищевой безопасности, которая работает в международных food-сетях, авиационных кейтерингах и производствах. Ее цель — устранение пищевых опасностей на любом этапе создания блюда.

Что это за стандарт, Кацурин объяснил на примере курицы в кисло-сладком соусе. Все начинается с раздевалки, где каждое утро су-шеф надевает чистый комплект формы. Второй раз, до стирки, она (форма) никогда не одевается.

В кухню повар попадает через специальный коврик с дезинфицирующим раствором, который убивает все бактерии на подошве.

Зоны на кухне оборудованы кранами с водой, мылом и бумажными полотенцами. Внутри кранов стоит ультрафиолетовый обеззараживатель, убивающий бактерии, которые могут быть в городской проточной воде. Кроме того, в помещениях установлены бактерицидные облучатели, которые также дополнительно очищают воздух.

Далее Кацурин детально показал процесс приема продуктов, их хранения, предварительной обработки и все этапы попадания курицы от "фермы к столу".

Кроме всего озвученного, Михаил показал медкнижку, которая предусматривает медосмотр раз в год. Ранее в перечень анализов не входил сальмонеллез, однако ресторан заключил договор с одним из медучреждений, чтобы сделать медосмотры не просто формальными, а реально эффективными.

Теперь команда ресторана дважды в год проходит медосмотр с расширенным перечнем анализов, в который входят основные рискованные патогены. Более того, повара проходят ежемесячные смывы с рук и рабочих поверхностей.

Изюминкой презентации стала информация о том, что отец Михаил освятил ресторан.

"Потому что стандарты стандартами, но без благословения дела не будет", — отметил Кацурин.

Отравление в ресторане "Китайский привет": что известно

16 июля Михаил Кацурин сообщил, после посещения ресторана "Китайский привет" 14 и 15 июля по меньшей мере 11 гостей рассказали о симптомах отравления. Среди пострадавших — и сам ресторатор, который также обратился за медицинской помощью.

Об отравлении в ресторане Кацурин сообщил в соцсети одним из первых Фото: Instagram

В последующие дни количество отравившихся стремительно росло, в медицинских учреждениях Львова оказались 70 человек, где у 45 диагностировали сальмонеллез.

Ресторан на время проверки закрыли. По словам Михаила, вероятной причиной отравления стали яйца и яичный крем в десертах.

После выписки из инфекционной больницы он сообщил, что всего в его заведении отравились 118 гостей (вместе с ним — 119), все пострадавшие ели сингапурский чизкейк 14 и 15 июля, который уже исключили из меню.

"Как именно сальмонелла попала в чизкейк, точно неизвестно, те яйца, которые лаборатория забрала на тест, — стерильные", — отметил муж певицы Нади Дорофеевой.

Кацурин подтвердил, что у части команды на момент открытия ресторана во Львове не были готовы медицинские книжки. Впрочем, к отравлению это отношения не имеет, потому что те, у кого медкнижек нет, — здоровы.

Ранее Фокус писал, что:

Михаил Кацурин честно рассказал, как именно отравился в собственном ресторане.

Люди, отравившиеся в ресторане Кацурина, дали комментарии.

Мы также рассказывали, что выявила проверка ресторана "Китайский привет".