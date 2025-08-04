Батюшка благословив: Кацурін анонсував відкриття свого ресторану після масового отруєння

Ресторатор Михайло Кацурін, який разом зі своїми клієнтами отруївся у власному закладі "Китайський привіт" у Львові, повідомив, що 5 серпня ресторан відновить свою роботу. На це його благословив священик.

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Передбачаючи негативні коментарі, він одразу попередив, що ресторан більше не використовуватиме сирі курячі яйця, а перейде на повністю пастеризовані яєчні суміші, заявив Кацурін в Instagram.

Потім Михайло провів для підписників екскурсію, показавши не зал, а кухню.

За його словами, ресторан імплементував на своїй кухні ISO22000 — світову систему харчової безпеки, яка працює в міжнародних food-мережах, авіаційних кейтерингах і виробництвах. Її мета — усунення харчових небезпек на будь-якому етапі створення страви.

Що це за стандарт, Кацурін пояснив на прикладі курки в кисло-солодкому соусі. Усе починається з роздягальні, де щоранку су-шеф одягає чистий комплект форми. Вдруге, до прання, вона (форма) ніколи не одягається.

У кухню кухар потрапляє через спеціальний килимок із дезінфекційним розчином, який вбиває всі бактерії на підошві.

Зони на кухні обладнані кранами з водою, милом і паперовими рушниками. Усередині кранів стоїть ультрафіолетовий знезаражувач, що вбиває бактерії, які можуть бути в міській проточній воді. Крім того, у приміщеннях встановлено бактерицидні опромінювачі, які також додатково очищають повітря.

Далі Кацурін детально показав процес приймання продуктів, їхнього зберігання, попередньої обробки та всі етапи потрапляння курки від "ферми до столу".

Крім усього озвученого, Михайло показав медкнижку, яка передбачає медогляд раз на рік. Раніше до переліку аналізів не входив сальмонельоз, проте ресторан уклав договір з одним із медзакладів, щоб зробити медогляди не просто формальними, а реально ефективними.

Тепер команда ресторану двічі на рік проходить медогляд із розширеним переліком аналізів, до якого входять основні ризиковані патогени. Ба більше, кухарі проходять щомісячні змиви з рук і робочих поверхонь.

Родзинкою презентації стала інформація про те, що отець Михайло освятив ресторан.

"Тому що стандарти стандартами, але без благословення справи не буде", — зазначив Кацурін.

Отруєння в ресторані "Китайський привіт": що відомо

16 липня Михайло Кацурін повідомив, що після відвідин ресторану "Китайський привіт" 14 і 15 липня щонайменше 11 гостей розповіли про симптоми отруєння. Серед постраждалих — і сам ресторатор, який також звернувся по медичну допомогу.

Про отруєння в ресторані Кацурін повідомив у соцмережі одним із перших Фото: Instagram

У наступні дні кількість отруєних стрімко зростала, у медичних установах Львова опинилися 70 осіб, де у 45 діагностували сальмонельоз.

Ресторан на час перевірки закрили. За словами Михайла, ймовірною причиною отруєння стали яйця і яєчний крем у десертах.

Після виписки з інфекційної лікарні він повідомив, що загалом у його закладі отруїлися 118 гостей (разом із ним — 119), усі потерпілі їли сінгапурський чізкейк 14 і 15 липня, який уже виключили з меню.

"Як саме сальмонела потрапила в чізкейк, достеменно невідомо, ті яйця, які лабораторія забрала на тест, — стерильні", — зазначив чоловік співачки Наді Дорофєєвої.

Кацурін підтвердив, що в частини команди на момент відкриття ресторану у Львові не були готові медичні книжки. Утім, до отруєння це стосунку не має, бо ті, у кого медкнижок немає, — здорові.

Раніше Фокус писав, що:

Михайло Кацурін чесно розповів, як саме отруївся у власному ресторані.

Люди, які отруїлися в ресторані Кацуріна, дали коментарі.

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