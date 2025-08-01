"Полная больница людей": Кацурин рассказал, как именно отравился в собственном ресторане

Ресторатор Миша Кацурин, во львовском заведении которого произошло массовое отравление, сообщил, что в больнице после случившегося остался один человек, и его должны были вот-вот выписать. Этот июль бизнесмен назвал "сумасшедшим".

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Кацурин рассказал в Instagram, что в тот день его дети приехали из Португалии, и они должны были вместе отправиться в поход в Карпаты, но из-за сильного отравления он не поехал. В частности, ресторатора посадили на диету и тот ел манную кашу.

"Хочется от этого просто проснуться, но это не сон, а значит, работаем дальше", — написал муж Нади Дорофеевой.

Миша Кацурин произносит речь на открытии львовского заведения Фото: Instagram

Кроме того, Михаил вспомнил, как его госпитализировали: "Температура 39... полная больница людей. Ужас. Пытаюсь пообщаться со всеми лично".

Более того, команда Кацурина после громкого инцидента работает с лабораториями, делает аудит, внедряет ISO22000 (мировой стандарт пищевой безопасности, которым пользуются международные фуд-франшизы, авиационные кейтеринги и т.д.).

В ресторане Миши Кацурина проводят проверки Фото: Instagram

Причина отравления

Миша Кацурин в июле сообщил, что в его ресторане "Китайский Привет" отравились 118 гостей (вместе с ним — 119), все пострадавшие ели сингапурский чизкейк 14 и 15 июля, который уже убрали из меню.

"Как именно сальмонелла попала в чизкейк, точно неизвестно, те яйца, которые лаборатория забрала на тест, — стерильные", — говорил бизнесмен.

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Миша Кацурин, в заведении которого во Львове отравились много людей, вышел на связь после инцидента, подтвердив, что у некоторых работников действительно не было медицинских книжек.

По факту массового отравления в ресторане мужа Нади Дорофеевой полиция открыла уголовное производство.

Кроме того, во львовском заведении Кацурина обнаружили не одно нарушение.