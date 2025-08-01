"Повна лікарня людей": Кацурін розказав, як саме отруївся у власному ресторані

Ресторатор Міша Кацурін, у львівському закладі якого сталося масове отруєння, повідомив, що в лікарні після того, що сталося, залишилася одна людина, і її мали ось-ось виписати. Цей липень бізнесмен назвав "божевільним".

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Кацурін розповів в Instagram, що того дня його діти приїхали з Португалії, і вони мали разом вирушити в похід у Карпати, але через сильне отруєння він не поїхав. Зокрема, ресторатора посадили на дієту і той їв манну кашу.

"Хочеться від цього просто прокинутися, але це не сон, а значить, працюємо далі", — написав чоловік Наді Дорофєєвої.

Міша Кацурін виголошує промову на відкритті львівського закладу Фото: Instagram

Крім того, Михайло пригадав, як його госпіталізували: "Температура 39… повна лікарня людей. Жах. Намагаюся поспілкуватися з усіма особисто".

Ба більше, команда Кацуріна після гучного інциденту працює з лабораторіями, робить аудит, впроваджує ISO22000 (світовий стандарт харчової безпеки, яким користуються міжнародні фуд-франшизи, авіаційні кейтеринги тощо).

У ресторані Міші Кацуріна проводять перевірки Фото: Instagram

Причина отруєння

Міша Кацурін у липні повідомив, що в його ресторані "Китайський Привіт" отруїлися 118 гостей (разом з ним — 119), усі постраждалі їли сінгапурський чізкейк 14 і 15 липня, який уже забрали з меню.

"Як саме сальмонела потрапила в чізкейк, точно невідомо, ті яйця, які лабораторія забрала на тест, — стерильні", — казав бізнесмен.

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Міша Кацурін, у закладі якого у Львові отруїлися багато людей, вийшов на зв'язок після інциденту, підтвердивши, що в деяких працівників справді не було медичних книжок.

За фактом масового отруєння в ресторані чоловіка Наді Дорофєєвої поліція відкрила кримінальне провадження.

Крім того, у львівському закладі Кацуріна виявили не одне порушення.