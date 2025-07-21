Отравление в ресторане Кацурина: у 45 пострадавших подтвердили сальмонеллез

В материалах, полученных от 45 больных, отравившихся в ресторане "Китайский привет", обнаружили Salmonella Enteritidis. Ранее сообщалось, что все пострадавшие ели один десерт.

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Пациенты, которые отравились в ресторане Миши Кацурина, имеют положительную динамику, они выздоравливают, сообщила руководитель Львовского областного центра контроля и профилактики болезней Наталья Иванченко-Тимко.

"Больные на сегодняшний день с положительной динамикой выздоравливают. В материале от 45 больных выделено Salmonella Enteritidis. При исследовании продуктов питания, которые отбирали работники Львовского областного центра контроля и профилактики болезней МЗ Украины, в продуктах сальмонеллы обнаружено не было", — отметила Наталья Иванченко-Тимко.

Она добавила, что потребление изделий, в состав которых входят сырые яйца, всегда повышает вероятность заболевания острыми кишечными инфекциями, в частности сальмонеллезом.

Отравление в "Китайском привете" во Львове: детали

После посещения львовского ресторана "Китайский привет" на улице Вороного в больницу попали десятки людей. Это заведение принадлежит мужу Нади Дорофеевой — известному ресторатору и блогеру Мише Кацурину.

Сам бизнесмен также оказался в инфекционной больнице. Он прямо прокоммуницировал с клиентами и пообещал помочь в выяснении причин отравления и оплатить лечение пострадавшим.

17 июля в ресторане Кацурина провели заключительную дезинфекцию. Продолжается дальнейшая работа по недопущению распространения инфекции.

Напомним, Фокус ранее писал, что:

По факту массового отравления в ресторане Кацурина полиция открыла уголовное производство по ч.1 ст.325 (Нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений).

Владелец заведения рассказывал, что 14 и 15 июля в меню его заведения был яичный белковый крем, который и мог вызвать массовое отравление.

Кроме того, Фокус собрал реакции тех, кто отравился в ресторане "Китайский привет" во Львове. Среди пострадавших оказались путешественница София Ханас и блогер Настя Иванишин.