Отруєння в ресторані Кацуріна: у 45 людей, які постраждали, підтвердили сальмонельоз

У матеріалах, отриманих від 45 хворих, що отруїлися в ресторані "Китайський привіт", виявили Salmonella Enteritidis. Раніше повідомлялось, що всі постраждалі їли один десерт.

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Пацієнти, які отруїлись в ресторані Міші Кацуріна, мають позитивну динаміку, вони одужують, повідомила керівниця Львівського обласного центру контролю та профілактики хвороб Наталія Іванченко-Тімко.

"Хворі на сьогоднішній день з позитивною динамікою одужують. В матеріалі від 45 хворих виділено Salmonella Enteritidis. При дослідженні продуктів харчування, які відбирали працівники Львівського обласного центру контролю та профілактики хвороб МОЗ України, в продуктах сальмонели виявлено не було", — зазначила Наталія Іванченко-Тімко.

Вона додала, що споживання виробів, до складу яких входять сирі яйця, завжди підвищує імовірність захворювання на гострі кишкові інфекції, зокрема сальмонельоз.

Отруєння в "Китайському привіті" у Львові: деталі

Після відвідин львівського ресторану "Китайський привіт" на вулиці Вороного до лікарні потрапили десятки людей. Цей заклад належить чоловікові Наді Дорофєєвої — відомому ресторатору та блогеру Міші Кацуріну.

Сам бізнесмен також опинився в інфекційній лікарні. Він прямо прокомунікував з клієнтами та пообіцяв допомогти у з'ясуванні причин отруєння та оплатити лікування постраждалим.

17 липня в ресторані Кацуріна провели заключну дезінфекцію. Триває подальша робота з недопущення поширення інфекції.

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

За фактом масового отруєння в ресторані Кацуріна поліція відкрила кримінальне провадження за ч.1 ст.325 (Порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням).

Власник закладу розповідав, що 14 і 15 липня в меню його закладу був яєчний білковий крем, який і міг спричинити масове отруєння.

Крім того, Фокус зібрав реакції тих, хто отруївся в ресторані "Китайський привіт" у Львові. Серед постраждалих опинилися мандрівниця Софія Ханас і блогерка Настя Іванишин.