Масове отруєння в таборі Львівської області: понад 20 дітей лежать у лікарнях

У дитячому таборі в селищі Славсько Львівської області сталося масове отруєння: тільки за ніч до інфекційного відділення місцевої лікарні доправили 17 дітей.

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Госпіталізовано 24 дитини з різних областей України віком від 7 до 17 років, повідомила регіональна поліція.

Діти відпочивали в приватному дитячому таборі в селі Стрийського району. Попередній діагноз пацієнтів — гостра кишкова інфекція, правоохоронці встановлюють обставини події.

"Суспільне" уточнює, що йдеться про дитячий табір "Friendly Camp", він розташований у селищі Славсько Стрийського району.

Джерела журналістів у Стрийській міській лікарні зазначають, що вночі до інфекційного відділення доправили 17 дітей. Інших відвезли до лікарень Дрогобича та Сколе. Адміністрація табору "Friendly Camp" поки що не прокоментувала ситуацію, вказаний на їхньому сайті контактний телефон вимкнений.

Генеральний директор Львівського обласного центру контролю та профілактики хвороб МОЗ України Наталія Іванченко-Тимко пізніше уточнила, що загалом госпіталізували 25 осіб.

За її твердженням, поки що невідомо, чим харчувалися постраждалі та що стало причиною отруєння. Госпіталізовані перебувають у стані середньої тяжкості.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 325 Кримінального кодексу України (порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням).

Стаття передбачає покарання у вигляді штрафу від тисячі до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, арешт до шести місяців, обмеження волі строком до трьох років, або позбавлення волі на той самий строк.

Нагадаємо, український ресторатор Михайло Кацурін, який отруївся разом із клієнтами у своєму закладі "Китайський привіт" у Львові, збирається відновити роботу ресторану.

Фокус також писав, як на Закарпатті туристи отруїлися після відвідування водоспаду Шипіт. Гостру кишкову інфекцію підхопили 38 осіб.