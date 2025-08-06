Негода у Києві: вулиці затопило по пояс, люди в транспорті стоять у воді (фото, відео)

Негода у Києві Telegram-канали столиці та області публікують кадри затоплених доріг і супермаркетів, повалених дерев і киян, що йдуть вулицями по пояс у воді. В області повідомляють про аварійні відключення світла.

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Про те, що столицю накрила злива з сильним вітром, місцеві пабліки почали повідомляти близько 12:50. Місцеві жителі показали наслідки негоди у Києві, зокрема, на Позняках і в Печерському районі. В Київській міській державній адміністрації зазначили, що в Печерському районі випала півмісячна норма опадів, а скупчення води на понижених ділянках доріг може ускладнювати рух транспорту.

Адміни пабліків писали, що машини "пливуть" столицею, а вітер набирає обертів. Затори на дорогах також спричиняли повалені шквалами дерева. На деяких роликах можна побачити, що люди стояли у воді навіть у салонах тролейбусів й автобусів.

"Без потреби та човнів на вулицю краще не виходити сьогодні. На деяких вулицях і в громадському транспорті люди вже по пояс у воді", — написали автори місцевого каналу.

Негода у Києві: зливою затоплює супермаркети

У мережі публікують кадри, як стверджується, затоплення супермаркету на вулиці Березняківській. Також повідомляється, що "пішов під воду" супермаркет у торговому центрі River Mall на Дніпровській набережній.

Крім того, місцеві канали поширюють фото, ймовірно, пошкодженого фасаду на Харківському шосе. Чи є постраждалі — невідомо.

На Харківському шосе у Києві відпала частина фасаду будинку Фото: Telegram / Киевский Движ

Негода у Києві: зміни руху транспорту

У "Київпастрансі" попередили жителів міста про затримку руху транспорту, зокрема:

трамваїв під номерами 8, 12, 17, 27, 29; 32 і 33;

тролейбусів під номерами 15, 17, 19, 38, 43 і 43К.

При цьому в КМДА станом на 14:00 повідомляли, що на більшості вулиць Києва рух транспорту лишається відкритим.

У Києві 6 серпня затримується рух тролейбусів і трамваїв Фото: скриншот

Град і відключення світла у Київській області

Жителі Київської області публікують у мережі зняті неподалік столиці фото великого граду, втім невідомо, в якому саме населеному пункті вони були зроблені.

Жителі Київської області публікують фото великого граду Фото: Telegram

Також жителі Київщини повідомляли, що в деяких населених пунктах області зникло світло. На офіційному сайті ДТЕК можна побачити оголошення про локальну аварію в мережі, через яку зникла електроенергія в частині Бучанського, Бориспільського, Фастівського та Обухівського районів. В компанії запевнили, що фахівці вже працюють над відновленням електропостачання.

У частині районів Київської області зникло світло через аварію в мережі Фото: скриншот

Погода у Києві: прогноз синоптиків

В "Укргідрометцентрі" попереджали про небезпечні гідрологічні метеорологічні явища 6 серпня вночі у Хмельницькій, Житомирській і Вінницькій, а вдень у Чернівецькій, Київській, Чернігівській, Черкаській і Кіровоградській областях. Повідомлялося, що в окремих районах можливі град і шквали. Було оголошено I рівень небезпечності — жовтий.

"Укргідрометцентр" попереджав про грози та шквали в частині областей України 6 серпня Фото: Укргідрометцентр

Прогноз погоди у Києві на 7 серпня від "Укргідрометцентру" обіцяє мінливу хмарність і короткочасний дощ уночі, а день має пройти без опадів. Синоптики передбачають температуру повітря від +15 до +17 вночі та від +23 до +25 вдень. Вітер з 7-12 м/с стихне до 5-10 м/с.

Нагадаємо, 30 липня Фокус писав, що у Києві сильна злива паралізувала рух транспорту та спричинила "кілометрові" затори.

Негода у Києві вирувала і напередодні: 29 липня шквальний вітер зривав фасад житлової багатоповерхівки в Дарницькому районі.