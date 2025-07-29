Негода в Києві: сильний вітер зриває фасад житлової багатоповерхівки (відео)

У Дарницькому районі Києва вітер зриває оббивку фасаду будинку житлового комплексу "Патріотика". Будматеріали летять на людей і автомобілі.

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Сильний вітер у Києві зриває облицювання фасаду багатоповерхівки. Відео того, що відбувається показав телеканал "Київ24".

Будматеріали летять просто на людей і автомобілі. У ЗМІ уточнюють, що йдеться про будинок у житловому комплексі "Патріотика".

Тим часом жителі столиці скаржаться на гучні звуки грози. Столицю другий день заливають дощі, також чути грім і лунають потужні грози.

Синоптики прогнозували негоду в Києві 29 липня, оголошено підвищений рівень небезпеки. До слова, 30 липня Київ та область також накриють грози та злива.

Нагадаємо, у Рівненській області також другий день йдуть сильні дощі. Деякі райони міста Рівне затоплені.

Найближчим часом погода в Україні вирізнятиметься крайнощами. На півдні та сході буде спекотно, а в Києві, в центральних і західних областях будуть дощі з грозами та шквалами.