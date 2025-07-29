Непогода в Киеве: сильный ветер срывает фасад жилой многоэтажки (видео)

В Дарницком районе Киева ветер срывает обивку фасада дома жилого комплекса "Патриотика". Стройматериалы летят на людей и автомобили.

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Сильный ветер в Киеве срывает облицовку фасада многоэтажки. Видео происходящего показал телеканал "Киев24".

Стройматериалы летят прямо на людей и автомобили. В СМИ уточняют, что речь идет о доме в жилом комплексе "Патриотика".

Тем временем жители столицы жалуются на громкие звуки грозы. Столицу второй день заливают дожди, также слышен гром и раздаются мощные грозы.

Синоптики прогнозировали непогоду в Киеве 29 июля, объявлен повышенный уровень опасности. К слову, 30 июля Киев и область также накроют грозы и ливень.

Напомним, в Ровненской области также второй день идут сильные дожди. Некоторые районы города Ровно затоплены.

В ближайшее время погода в Украине будет отличаться крайностями. На юге и востоке будет жарко, а в Киеве, в центральных и западных областях будут дожди с грозами и шквалами.