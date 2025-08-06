Непогода в Киеве: улицы затопило по пояс, люди в транспорте стоят в воде (фото, видео)

Непогода в Киеве Telegram-каналы столицы и области публикуют кадры затопленных дорог и супермаркетов, поваленных деревьев и киевлян, идущих по улицам по пояс в воде. В области сообщают об аварийных отключениях света.

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О том, что столицу накрыл ливень с сильным ветром, местные паблики начали сообщать около 12:50. Местные жители показали последствия непогоды в Киеве, в частности, на Позняках и в Печерском районе. В Киевской городской государственной администрации отметили, что в Печерском районе выпала полумесячная норма осадков, а скопление воды на пониженных участках дорог может затруднять движение транспорта.

Админы пабликов писали, что машины "плывут" по столице, а ветер набирает обороты. Пробки на дорогах также вызывали поваленные шквалами деревья. На некоторых роликах можно увидеть, что люди стояли в воде даже в салонах троллейбусов и автобусов.

"Без надобности и лодок на улицу лучше не выходить сегодня. На некоторых улицах и в общественном транспорте люди уже по пояс в воде", — написали авторы местного канала.

Непогода в Киеве: ливнем затапливает супермаркеты

В сети публикуют кадры, как утверждается, затопления супермаркета на улице Березняковской. Также сообщается, что "ушел под воду" супермаркет в торговом центре River Mall на Днепровской набережной.

Кроме того, местные каналы распространяют фото, вероятно, поврежденного фасада на Харьковском шоссе. Есть ли пострадавшие — неизвестно.

На Харьковском шоссе в Киеве отпала часть фасада дома на Харьковском шоссе Фото: Telegram / Киевский Движ

Непогода в Киеве: изменения движения транспорта

В "Киевпастрансе" предупредили жителей города о задержке движения транспорта, в частности:

трамваев под номерами 8, 12, 17, 27, 29; 32 и 33;

троллейбусов под номерами 15, 17, 19, 38, 43 и 43К.

При этом в КГГА по состоянию на 14:00 сообщали, что на большинстве улиц Киева движение транспорта остается открытым.

В Киеве 6 августа задерживается движение троллейбусов и трамваев Фото: скриншот

Град и отключение света в Киевской области

Жители Киевской области публикуют в сети снятые неподалеку от столицы фото крупного града, впрочем неизвестно, в каком именно населенном пункте они были сделаны.

Жители Киевской области публикуют фото большого града Фото: Telegram

Также жители Киевщины сообщали, что в некоторых населенных пунктах области пропал свет. На официальном сайте ДТЭК можно увидеть объявление о локальной аварии в сети, из-за которой исчезла электроэнергия в части Бучанского, Бориспольского, Фастовского и Обуховского районов. В компании заверили, что специалисты уже работают над восстановлением электроснабжения.

В части районов Киевской области пропал свет из-за аварии в сети Фото: скриншот

Погода в Киеве: прогноз синоптиков: прогноз синоптиков

В "Укргидрометцентре" предупреждали об опасных гидрологических метеорологических явлениях 6 августа ночью в Хмельницкой, Житомирской и Винницкой, а днем в Черновицкой, Киевской, Черниговской, Черкасской и Кировоградской областях. Сообщалось, что в отдельных районах возможны град и шквалы. Был объявлен I уровень опасности — желтый.

"Укргидрометцентр" предупреждал о грозах и шквалах в части областей Украины 6 августа Фото: Укргидрометцентр

Прогноз погоды в Киеве на 7 августа от"Укргидрометцентра" обещает переменную облачность и кратковременный дождь ночью, а день должен пройти без осадков. Синоптики предусматривают температуру воздуха от +15 до +17 ночью и от +23 до +25 днем. Ветер с 7-12 м/с стихнет до 5-10 м/с.

Напомним, 30 июля Фокус писал, что в Киеве сильный ливень парализовал движение транспорта и вызвал "километровые" пробки.

Непогода в Киеве бушевала и накануне: 29 июля шквальный ветер срывал фасад жилой многоэтажки в Дарницком районе.