Осінь дихає в спину: Діденко розповіла, коли очікується похолодання в Україні

Найближчими днями в Україні збережеться сонячна та суха погода завдяки потужному антициклону, але вже з початку наступного тижня очікується відчутне зниження температури, що сигналізує про наближення осені.

Як повідомила синоптикиня Наталка Діденко, 9–10 серпня в більшості регіонів пануватиме ясна погода без істотних опадів. Невеликі локальні дощі можливі лише вночі на Житомирщині, Чернігівщині, Київщині, а також у неділю ввечері в окремих районах заходу.

Температура повітря вночі становитиме +14…+19 градусів, на півдні – до +22, вдень прогнозується +25…+29, у центральних областях місцями до +30, а на півдні – до +33 градусів.

У Києві найближчої ночі та зранку можливий невеликий дощ, проте вдень 9 серпня та впродовж доби 10 серпня переважатиме суха погода. У столиці вночі температура опуститься до +14…+16 градусів, а вдень повітря прогріється до +25…+27.

Як зауважила Діденко, завтра і післязавтра суху погоду в більшості країн Європи, включно з Україною, визначатиме масштабний антициклон на ім'я Ines

Синоптикиня звернула увагу на зміну сезонних ознак і поступовий перехід до осінньої фази.

"Поруділе листя на каштанах, більше підлітків на вулицях перед не таким уже й далеким вереснем, гостре повітря рано-вранці та масові сезонні знижки чітко вказують на те, що осінь буде цього року", – зауважила Наталка Діденко.

