Антициклон пом'якшить спеку: прогноз погоди в Україні на сьогодні (метеокарта)

В Україні 8 серпня буде комфортна погода без дощів завдяки антициклону. Спека спаде навіть на півдні країни.

За прогнозами синоптиків, сьогодні очікується мінлива хмарність. Про це повідомив "Укргідрометцентр".

Температура в більшості областей України вночі — від 9 до 14 градусів, а вдень — до 22-27 градусів. На півдні та південному сході спека послабшає: вночі очікується 16-21 градус, а вдень від 26 до 31 градуса.

Температура в більшості областей України вдень підніметься до 27 градусів

Вітер північно-східний, на заході — південно-східного напрямку, з помірною швидкістю 5-10 м/с.

У західних областях прогнозується сонячна погода, без опадів. Середня температура повітря вночі: +14...+11, а вдень від +23 до +27 градусів.

На півночі — ясно і без опадів із помірним вітром. Температура вночі +12...+10, удень +22...+27 градусів.

Погода в Києві 8 серпня

Погода в Києві 8 серпня буде приємна, з мінливою хмарністю та без опадів. Вітер — північно-східний до 10 м/с. Температура повітря вночі +12...+14, а вдень — від +24 до +26 градусів.

"Ночі в багатьох регіонах прохолодні, пора тримати поруч піжами в квіточках із рукавом і прикривати коліна. Але це тільки вночі, вдень буде затишно тепло", — повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

За її прогнозом, антициклон зумовить по всій країні суху сонячну погоду і "спокійний ледачий день". У Київській області до вечора збільшиться хмарність, але опадів не буде. Температура вночі +13 градусів, а вдень до +26. Вітер змінних напрямків.

Нагадаємо, 9 серпня очікуються дощі в Київській області, а також у низці центральних і західних регіонах.

Фокус також писав про негоду 6 серпня, яка накрила Київ. Жителі столиці публікували відео із затопленими дорогами і поваленими деревами. На деяких вулицях люди йшли по пояс у воді.