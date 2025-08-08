Антициклон смягчит жару: прогноз погоды в Украине на сегодня (метеокарта)

В Украине 8 августа будет комфортная погода без дождей благодаря антициклону. Жара спадет даже на юге страны.

Related video

По прогнозам синоптиков, сегодня ожидается переменная облачность. Об этом сообщил "Укргидрометцентр".

Температура в большинстве областей Украины ночью — от 9 до 14 градусов, а днем — до 22-27 градусов. На юге и юго-востоке жара ослабеет: ночью ожидается 16-21 градус, а днем от 26 до 31 градуса.

Температура в большинстве областей Украины днем поднимется до 27 градусов

Ветер северо-восточный, на западе — юго-восточного направления, с умеренной скоростью 5-10 м/с.

В западных областях прогнозируется солнечная погода, без осадков. Средняя температура воздуха ночью: +14…+11, а днем от +23 до +27 градусов.

На севере — ясно и без осадков с умеренным ветром. Температура ночью +12…+10, днем +22…+27 градусов.

Погода в Киеве 8 августа

Погода в Киеве 8 августа будет приятная, с переменной облачностью и без осадков. Ветер — северо-восточный до 10 м/с. Температура воздуха ночью +12…+14, а днем — от +24 до +26 градусов.

"Ночи во многих регионах прохладные, пора держать рядом пижамы в цветочках с рукавом и прикрывать колени. Но это только ночью, днем будет уютно тепло", — сообщила синоптик Наталья Диденко.

По ее прогнозу, антициклон обусловит по всей стране сухую солнечную погоду и "спокойный ленивый день". В Киевской области до вечера увеличится облачность, но осадков не будет. Температура ночью +13 градусов, а днем до +26. Ветер переменных направлений.

Напомним, 9 августа ожидаются дожди в Киевской области, а также в ряде центральных и западных регионах.

Фокус также писал о непогоде 6 августа, которая накрыла Киев. Жители столицы публиковали видео с затопленными дорогами и поваленными деревьями. На некоторых улицах люди шли по пояс в воде.