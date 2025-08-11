Антициклон накроет Украину: Диденко рассказала, когда ожидать возвращения жары (карта)

Во вторник по всей территории Украины ожидается ясная и теплая погода без осадков. Температура воздуха будет колебаться от +24 до +30 градусов в зависимости от региона.

Related video

Как сообщила синоптик Наталья Диденко, 12 августа страна будет находиться под влиянием антициклона Julia. По ее словам, после прохождения холодного атмосферного фронта воздух будет оставаться комфортным. В большинстве областей в дневное время прогнозируют +24...+28 градусов, на юге и Закарпатье — до +30 градусов.

На востоке Украины синоптики предупреждают о сильном северо-западном ветре. В Киеве в этот день сохранится солнечная и сухая погода, а температура днем составит +24...+26 градусов.

По прогнозу, в ближайшие дни существенных изменений в погодных условиях не ожидается. 17-18 августа возможно усиление жары, а с 19 августа в большинстве регионов предусматривают снижение температуры. Антициклон Julia сформирует условия для сухой, солнечной атмосферы с комфортными температурами.

"В ближайшее время погода в Украине не будет претерпевать особых изменений. 17-18 августа ожидается усиление жары, с 19-го августа — в большинстве областей Украины похолодает", — добавила Диденко в свежем прогнозе погоды.

Напомним, август в Украине традиционно остается теплым месяцем, однако в конце лета нередко наблюдаются резкие перепады температуры и усиление ветра.

Напомним, Фокус сообщал о прогнозе погоды на неделю для всей Украины.

Также Фокус писал, что синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха поделилась прогнозом погоды на август и рассказала, когда ждать похолодания после летней жары.