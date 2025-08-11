Антициклон накроет Украину: Диденко рассказала, когда ожидать возвращения жары (карта)
Во вторник по всей территории Украины ожидается ясная и теплая погода без осадков. Температура воздуха будет колебаться от +24 до +30 градусов в зависимости от региона.
Как сообщила синоптик Наталья Диденко, 12 августа страна будет находиться под влиянием антициклона Julia. По ее словам, после прохождения холодного атмосферного фронта воздух будет оставаться комфортным. В большинстве областей в дневное время прогнозируют +24...+28 градусов, на юге и Закарпатье — до +30 градусов.
На востоке Украины синоптики предупреждают о сильном северо-западном ветре. В Киеве в этот день сохранится солнечная и сухая погода, а температура днем составит +24...+26 градусов.
По прогнозу, в ближайшие дни существенных изменений в погодных условиях не ожидается. 17-18 августа возможно усиление жары, а с 19 августа в большинстве регионов предусматривают снижение температуры. Антициклон Julia сформирует условия для сухой, солнечной атмосферы с комфортными температурами.
"В ближайшее время погода в Украине не будет претерпевать особых изменений. 17-18 августа ожидается усиление жары, с 19-го августа — в большинстве областей Украины похолодает", — добавила Диденко в свежем прогнозе погоды.
Напомним, август в Украине традиционно остается теплым месяцем, однако в конце лета нередко наблюдаются резкие перепады температуры и усиление ветра.
