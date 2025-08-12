Аномальная жара бьет рекорды: в Британии вводят ограничения на использование воды из-за засухи

Четвертая волна аномальной жары этим летом накрыла Великобританию, а температура в некоторых регионах достигла 34°C. Власти ввели предупреждение об опасности для здоровья и ограничения на использование воды из-за масштабной засухи.

По данным Daily Mail, самые высокие температуры фиксируют в Беркшире, Оксфордшире, на юго-востоке Англии, и в окрестностях Лондона. Желтый уровень погодной опасности для здоровья действует на большей части Англии, а в Мидлендсе, Восточной и Юго-Восточной Англии его ввели еще с 9 утра. Это уже 14-й день подряд, когда воздух прогревается выше 30°C, и синоптики прогнозируют, что жара продлится до конца недели.

Государственная группа по вопросам засухи сообщила, что Англия находится в состоянии "национально значительного" дефицита воды. Проблемы с водоснабжением особенно ощутимы в новостройках, где жители жалуются на чрезмерную жару в квартирах.

Метеорологи объясняют, что нынешняя волна жары связана с южным воздушным потоком, который переносит горячий и влажный воздух из Европы. При этом во Франции температура на этой неделе достигла 40°C. В Британии же внесезонные показатели обычно составляют 18-22°C, а в Лондоне — около 23°C.

Агентство по здравоохранению Великобритании призывает людей сохранять прохладу в помещениях, избегать активной физической работы в пиковые часы и защищаться от солнца. Особое внимание советуют уделять людям старшего возраста и тем, кто имеет хронические заболевания.

Впрочем, не все согласны со строгими рекомендациями. Бывший директор программы ВОЗ Кароль Сикора назвал предупреждение "чрезмерной опекой", а экс-министр-консерватор сэр Джейкоб Рис-Могг иронично посоветовал "надеть панамскую шляпу и выпить бокал Pimm's".

Жители некоторых районов Лондона рассказывают, что в их квартирах температура держится не ниже 27°C даже ночью, что вызывает удушье, истощение и головную боль.

По данным государственной группы по вопросам засухи, пять регионов Англии находятся в состоянии засухи, еще шесть — в состоянии затяжной сухой погоды. Это уже влияет на урожайность сельхозкультур, сокращает корма для скота, наносит ущерб водно-болотным угодьям и дикой природе, а также увеличивает риск лесных пожаров.

Напомним, нынешнее лето в Великобритании стало одним из самых жарких за последние десятилетия: июнь был рекордно теплым, а июль вошел в пятерку самых горячих с начала наблюдений. Эксперты предупреждают, что изменение климата усиливает экстремальные погодные явления, в частности длительные периоды жары и засухи.

