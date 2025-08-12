Огонь подбирается к Мадриду: тысячи людей эвакуированы в Испании из-за лесных пожаров (видео)

Прогнозируется температура 44 градуса из-за пожаров, бушующих по всей Европе. Это явление ученые уже прозвали климатическим "коктейлем Молотова", которое, возникая из-за пожаров, провоцирует новые возгорания.

Почти 6000 человек были эвакуированы из своих домов в северной, центральной и южной Испании, поскольку лесные пожары продолжают бушевать на фоне сильной жары. И уже есть жертвы огня возле столицы Испании Мадрида, пишет El Pais.

В больнице скончался мужчина из пригорода Трес-Кантос, получив ожоги 98% тела. Пожар, который министр окружающей среды региона охарактеризовал как "взрывоопасный из-за сухого шторма с ветром скоростью более 70 км/ч", был взят под контроль утром 12 августа.

Но продолжают пылать лесные пожары в Галиси, Кадисе (Тарифа, с 2000 эвакуированными), Кастилии и Леоне (дюжина пожаров, в основном в провинциях Леон и Самора, с более чем 3700 эвакуированными) и Кастилии-Ла-Манча (Толедо). Всего людей эвакуировали из 16 муниципалитетов, сгорели сотни домов, также огонь повредил рудник римской эпохи в Лес-Медулас, входящий в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Пожары вынудили министерство внутренних дел объявить "предчрезвычайную фазу" для координации ресурсов в чрезвычайных ситуациях.

Премьер-министр Педро Санчес призвал людей осознать всю серьезность ситуации: "Мы находимся под угрозой лесных пожаров. Давайте будем очень осторожны".

Пожары в Европе

При этом от лесных пожаров и нестерпимой жары страдает вся континентальная Европа. В соседней Португалии пожарные боролись с тремя крупными лесными пожарами в центре и на севере страны. Марокко направило два самолета на помощь, после того, как два португальских самолета вышли из строя.

В Италии, где на этой неделе во Флоренции ожидается температура 40 градусов четырехлетний мальчик умер от теплового удара. В семи крупных городах, включая Болонью и Флоренцию, был объявлен красный уровень опасности.

Десятки людей были эвакуированы из своих домов на Балканах, пока пожарные боролись с пожарами в Албании, Черногории и Хорватии, где был объявлен красный уровень опасности.

В Албании сотни пожарных и военнослужащих потушили почти 40 пожаров, вспыхнувших за последние 24 часа, сообщило министерство обороны, но более десятка из них все еще продолжают гореть. По данным Европейской системы информации о лесных пожарах, с начала июля по всей стране выгорело почти 34 000 гектаров. Полиция утверждает, что многие поджоги были преднамеренными, более 20 человек были арестованы.

В Черногории пожар вспыхнул 11 августа возле столицы Подгорицы.

А в Болгарии в начале недели вспыхнул 51 пожар, 41 из которых еще пылает.

В Хорватии около 150 пожарных провели ночь, защищая дома от пожара недалеко от портового города Сплит.

В северо-западной турецкой провинции Чанаккале более 2000 человек были эвакуированы, а 77 человек госпитализированы с отравлением дымом после пожаров, вспыхнувших недалеко от туристической деревни Гюзельялы. В Турции зафиксирован самый жаркий июль с момента начала ведения наблюдений 55 лет назад.

На юге Франции температурные рекорды были побиты как минимум на четырех метеостанциях. В понедельник в 12 департаментах Франции был объявлен красный уровень опасности (высший уровень), а во вторник ожидается ещё в четырёх департаментах.

