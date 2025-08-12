Вогонь підбирається до Мадрида: тисячі людей евакуйовано в Іспанії через лісові пожежі (відео)

Прогнозується температура 44 градуси через пожежі, що вирують по всій Європі. Це явище вчені вже прозвали кліматичним "коктейлем Молотова", яке, виникаючи через пожежі, провокує нові загоряння.

Майже 6000 людей було евакуйовано зі своїх будинків у північній, центральній та південній Іспанії, оскільки лісові пожежі продовжують вирувати на тлі сильної спеки. І вже є жертви вогню біля столиці Іспанії Мадрида, пише El Pais.

Пожежа в Трес-Кантос — передмісті Мадрида

У лікарні помер чоловік із передмістя Трес-Кантос, діставши опіки 98% тіла. Пожежу, яку міністр довкілля регіону охарактеризував як "вибухонебезпечну через сухий шторм із вітром швидкістю понад 70 км/год", узяли під контроль уранці 12 серпня.

Пожежа в Трес-Кантос — передмісті Мадрида Фото: Соцсети

Але продовжують палати лісові пожежі в Галісі, Кадісі (Таріфа, з 2000 евакуйованими), Кастилії і Леоні (дюжина пожеж, в основному в провінціях Леон і Самора, з більш ніж 3700 евакуйованими) і Кастилії-Ла-Манча (Толедо). Загалом людей евакуювали з 16 муніципалітетів, згоріли сотні будинків, також вогонь пошкодив копальню римської епохи в Лес-Медулас, що входить до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

В Іспанії тривають лісові пожежі Фото: Соцсети

Пожежі змусили міністерство внутрішніх справ оголосити "донадзвичайну фазу" для координації ресурсів у надзвичайних ситуаціях.

Пожежа в Трес-Кантос

Прем'єр-міністр Педро Санчес закликав людей усвідомити всю серйозність ситуації: "Ми перебуваємо під загрозою лісових пожеж. Давайте будемо дуже обережні".

Пожежі в Європі

Водночас від лісових пожеж і нестерпної спеки страждає вся континентальна Європа. У сусідній Португалії пожежники боролися з трьома великими лісовими пожежами в центрі та на півночі країни. Марокко направило два літаки на допомогу, після того, як два португальські літаки вийшли з ладу.

Лісові пожежі в Португалії

В Італії, де цього тижня у Флоренції очікується температура 40 градусів, чотирирічний хлопчик помер від теплового удару. У семи великих містах, включно з Болоньєю і Флоренцією, було оголошено червоний рівень небезпеки.

Десятки людей були евакуйовані зі своїх будинків на Балканах, поки пожежники боролися з пожежами в Албанії, Чорногорії та Хорватії, де було оголошено червоний рівень небезпеки.

В Албанії сотні пожежників і військовослужбовців загасили майже 40 пожеж, що спалахнули за останні 24 години, повідомило Міністерство оборони, але понад десяток із них усе ще продовжують горіти. За даними Європейської системи інформації про лісові пожежі, з початку липня по всій країні вигоріло майже 34 000 гектарів. Поліція стверджує, що багато підпалів були навмисними, понад 20 осіб було заарештовано.

У Чорногорії пожежа спалахнула 11 серпня біля столиці Подгориці.

А в Болгарії на початку тижня спалахнула 51 пожежа, 41 з яких ще палає.

У Хорватії майже 150 пожежників провели ніч, захищаючи будинки від пожежі недалеко від портового міста Спліт.

У північно-західній турецькій провінції Чанаккале понад 2000 осіб було евакуйовано, а 77 осіб госпіталізовано з отруєнням димом після пожеж, що спалахнули неподалік від туристичного села Гюзельяли. У Туреччині зафіксовано найспекотніший липень з моменту початку ведення спостережень 55 років тому.

Пожежі в Туреччині

На півдні Франції температурні рекорди було побито щонайменше на чотирьох метеостанціях. У понеділок у 12 департаментах Франції було оголошено червоний рівень небезпеки (вищий рівень), а у вівторок очікується ще в чотирьох департаментах.

Пожежі в Іспанії з ілюмінатора літака Фото: Соцсети

Нагадаємо, синоптикиня Наталка Діденко розповіла, що 12 серпня Україна перебуватиме під впливом антициклону Julia. За її словами, після проходження холодного атмосферного фронту повітря залишатиметься комфортним.

У США теж почався сезон лісових пожеж. Горять штати Каліфорнія та Аризона. Причому пожежа почалася навіть біля знаменитого Великого Каньйону.