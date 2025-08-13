Потрапляє через Крим: в Україні зафіксували нову небезпечну комаху (фото)

Після нашестя сарани, яка пройшлася сходом і південним сходом України, фахівці фіксують масове поширення ще одного виду комах, що вражає плоди волоських горіхів.

Йдеться про ніктеолу горіхову (Garella musculana, вона ж човничниця горіхова), яка в окремих насадженнях вражає до 40%-50% плодів, повідомив ентомолог Національного природного парку "Тузловські лимани" Євгеній Халаїм у коментарі UkrAgroConsult.

Науковець розповів, що шкідник походить із Середземномор'я і Балканського півострова і потрапляє в Україну двома шляхами — через Чорноморсько-Карпатський коридор із Бессарабії та чорноморським узбережжям Кавказу через Крим.

Челночниця горіхова Фото: UkrBIN

Ніктеолу вперше виявили в Грузії, у 2005-2006 роках — у Криму, у 2008-му — у Запорізькій області, а у 2012-му — в Одеській.

"Комаха живе під зеленою шкіркою плоду і не пошкоджує ядро, але горіх перестає нормально дозрівати, чорніє і втрачає товарний вигляд", — пояснив ентомолог.

Нашестя цих шкідників створює найбільші проблеми для тих, хто займається вирощуванням і продажем волоських горіхів.

Комахи знищують до 50% плодів горіхів Фото: UkrBIN

За інформацією Європейського агентства з безпеки харчових продуктів, у ЄС цей шкідник уперше зареєстровано в ЄС (Болгарія) 2016 року, а потім у Румунії 2018 року та Італії 2021-го.

Ця комаха завершує від одного до чотирьох поколінь на рік залежно від умов довкілля (від долин до гірських лісів і садів на висоті до 2100 м). Яйця відкладаються групами по 2-3 на молоді горіхи або на бруньки однорічних пагонів.

Новонароджені личинки зазвичай проникають у молодий горіх через плодоніжку. Після повного використання одного горіха личинка продовжує харчуватися в іншому.

Розвиток займає 25-40 днів. Личинки осіннього покоління не проникають у горіхи і тому живляться тільки в навколоплідді. Личинки також часто живляться всередині однорічних пагонів або пазухах листків. Личинки розвиваються всередині господаря, але виходять, щоб залялькуватись під відсталою корою або в глибоких тріщинах кори. Шкідник зимує на стадії личинки або лялечки. Шляхами проникнення слугують посадковий матеріал, зрізані гілки та заражені горіхи.

Дорослі особини здатні літати, і шкідник може поширюватися природним шляхом.

