Попадает через Крым: в Украине зафиксировали новое опасное насекомое (фото)

После нашествия саранчи, которая прошлась по востоку и юго-востоку Украины, специалисты фиксируют массовое распространение еще одного вида насекомых, поражающего плоды грецких орехов.

Речь идет о никтеоле ореховой (Garella musculana, она же челночница ореховая), которая в отдельных насаждениях поражает до 40%-50% плодов, сообщил энтомолог Национального природного парка "Тузловские лиманы" Евгений Халаим в комментарии UkrAgroConsult.

Ученый рассказал, что вредитель происходит из Средиземноморья и Балканского полуострова и попадает в Украину двумя путями – через Черноморско-Карпатский коридор из Бессарабии и черноморским побережьем Кавказа через Крым.

Челночница ореховая Фото: UkrBIN

Никтеолу впервые обнаружили в Грузии, в 2005–2006 годах – в Крыму, в 2008-м – в Запорожской области, а в 2012-м – в Одесской.

"Насекомое живет под зеленой кожурой плода и не повреждает ядро, но орех перестает нормально созревать, чернеет и теряет товарный вид", – объяснил энтомолог.

Нашествие этих вредителей создает самые большие проблемы для тех, кто занимается выращиванием и продажей грецких орехов.

Насекомые уничтожают до 50% плодов орехов Фото: UkrBIN

По информации Европейского агентства по безопасности продуктов питания, в ЕС этот вредитель впервые зарегистрирован в ЕС (Болгария) в 2016 году, а затем в в Румынии в 2018 году и Италии в 2021-м.

Это насекомое завершает от одного до четырех поколений в год в зависимости от условий окружающей среды (от долин до горных лесов и садов на высоте до 2100 м). Яйца откладываются группами по 2–3 на молодые орехи или на почки однолетних побегов.

Новорожденные личинки обычно проникают в молодой орех через плодоножку. После полного использования одного ореха личинка продолжает питаться в другом.

Развитие занимает 25–40 дней. Личинки осеннего поколения не проникают в орехи и поэтому питаются только в околоплоднике. Личинки также часто питаются внутри однолетних побегов или пазухах листьев. Личинки развиваются внутри хозяина, но выходят, чтобы окуклиться под отставшей корой или в глубоких трещинах коры. Вредитель зимует на стадии личинки или куколки. Путями проникновения служат посадочный материал, срезанные ветви и зараженные орехи.

Взрослые особи способны летать, и вредитель может распространяться естественным путем.

