Не саранчой единой: в одном из регионов Украины нашествие лягушек (видео)

В городе Никополь фиксируют "лягушачье нашествие". Местные говорят, что лягушки "буквально повсюду", но опасности для людей они не представляют.

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"Люди шутят: "Как не саранча, то лягушки... Что дальше?" — отметили на странице в Facebook с новостями Днепропетровской области.

Как сообщили в "Никополь LIVE", нашествие заметили после дождя — на улицах появились сотни земляных лягушек. Они заполонили тротуары и дороги, видели их и вблизи многоэтажек. Однако местных жителей успокоили, что эти лягушки никакой опасности не представляют, а наоборот приносят пользу. Они уничтожают различных вредителей — насекомых, слизней и даже мелких жуков.

Нашествие лягушек в Никополе: почему это происходит

Глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук опубликовал объяснение относительно массового появления лягушек в Никополе от доктора биологических наук и заведующего кафедрой Днепропетровского государственного аграрно-экономического университета Романа Новицкого.

Профессор подчеркнул, что нашествие и лягушек, и саранчи — это редкие, но не аномальные явления. Подрыв дамбы Каховской ГЭС привел к уничтожению водохранилища и исчезновению природного баланса, а жаркое и засушливое лето создало идеальные условия для размножения саранчи. В то же время ветер помогал им распространяться на сотни километров.

Новицкий предупредил, что саранча может добраться до Полтавской, Кировоградской и других областей, но призвал не паниковать. По его словам, естественные механизмы саморегуляции должны сработать уже в ближайшие недели. При этом бороться с саранчой с помощью химикатов биолог не советует, ведь они также уничтожают полезных насекомых, птиц и мелких животных.

Эксперт заверил, что ситуация в регионе — естественная и временная, а экосистема стабилизируется сама. Что же касается нашествия лягушек, он объяснил это сезонным явлением, которое случается ежегодно. В этом году "лягушачье нашествие" просто сняли и распространили через соцсети.

Напомним, Запорожская область страдает от нашествия саранчи — насекомых, которые уничтожают урожай и даже молодые деревья. Эксперты рассказали, как бороться с этими вредителями.

23 июля в СМИ передали, что саранчу уже видели в Днепре и Кривом Роге, а также в Одесской области и Виннице. Специалисты подсчитали, что стая из тысячи насекомых на квадратный метр может уничтожить 30 килограммов растений. Последний раз такую активность фиксировали 15-20 лет назад, но этим летом масштабы нашествия могут побить рекорд.