Не сараною єдиною: в одному з регіонів України нашестя жаб (відео)

У місті Нікополь фіксують "жаб’ячу навалу". Місцеві кажуть, що жаби "буквально всюди", але небезпеки для людей вони не становлять.

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"Люди жартують: "Як не сарана, то жаби… Що далі?" — зазначили на сторінці у Facebook з новинами Дніпропетровської області.

Як повідомили у "Нікополь LIVE", нашестя помітили після дощу — на вулицях з’явились сотні земляних жаб. Вони заполонили тротуари й дороги, бачили їх і поблизу багатоповерхівок. Однак місцевих жителів заспокоїли, що ці жаби жодної небезпеки не становлять, а навпаки приносять користь. Вони знищують різних шкідників — комах, слимаків і навіть дрібних жуків.

Нашестя жаб у Нікополі: чому це відбувається

Очільник Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук опублікував пояснення щодо масової появи жаб у Нікополі від доктора біологічних наук і завідувача кафедри Дніпропетровського державного аграрно-економічного університету Романа Новіцького.

Професор наголосив, що нашестя і жаб, і сарани — це рідкісні, але не аномальні явища. Підрив дамби Каховської ГЕС призвів до знищення водосховища і зникнення природного балансу, а спекотне і посушливе літо створило ідеальні умови для розмноження сарани. Водночас вітер допомагав їм поширюватись на сотні кілометрів.

Новіцький попередив, що сарана може дістатись Полтавської, Кіровоградської та інших областей, але закликав не панікувати. З його слів, природні механізми саморегуляції мають спрацювати вже у найближчі тижні. При цьому боротися з сараною за допомогою хімікатів біолог не радить, адже вони також знищують корисних комах, птахів і дрібних тварин.

Експерт запевнив, що ситуація в регіоні — природна і тимчасова, а екосистема стабілізується сама. Що ж стосується нашестя жаб, він пояснив це сезонним явищем, яке трапляється щороку. Цього року "жаб’ячу навалу" просто зафільмували та поширили через соцмережі.

Нагадаємо, Запорізька область страждає від нашестя сарани — комах, які знищують врожай і навіть молоді дерева. Експерти розповіли, як боротися з цими шкідниками.

23 липня у ЗМІ передали, що сарану вже бачили у Дніпрі та Кривому Розі, а також в Одеській області та Вінниці. Фахівці підрахували, що зграя з тисячі комах на квадратний метр може знищити 30 кілограмів рослин. Востаннє таку активність фіксували 15-20 років тому, але цього літа масштаби нашестя можуть побити рекорд.