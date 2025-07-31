На вкус, как семечки: украинцы начали готовить блюда из саранчи (видео)

Нашествие саранчи на юге и юго-востоке Украины породило новый кулинарный тренд. Теперь насекомых используют как ингредиент для приготовления необычных деликатесов.

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Один из таких кулинаров, Дмитрий Горбачов, показал, как впервые готовит саранчу, пойманную в Запорожье. Весь процесс он продемонстрировал журналистам "Суспільне".

Повар решил сделать саранчу в кляре, а также просто пожарить ее на сковороде с чесноком.

Перед приготовлением начакомых нужно заморозить, а затем хорошо промыть и почистить, убрав крылья и "ляжки".

По его словам, в Средней Азии саранча – абсолютно привычная еда. Но и в Украине она вскоре станет трендом в ресторанах из-за массового количества.

Для приготовления насекомых в кляре повар рекомендует разогреть на сковороде растительное масло до 180 градусов и обжаривать в ней ингредиент приблизительно три минуты. Она получается хрустящая и ароматная.

Подавать ее можно как закуску или как основное блюдо, поскольку она очень питательна: в 100 граммах саранчи содержится 25 граммов белка, жиры, минералы и витамины.

В свою очередь шеф-повар одного из азиатских ресторанов в Днепре Андрей Чманов говорит, что у них есть насекомые (сверчки и личинки зоофобаса) в меню, но саранчу готовит впервые.

Он подчеркивает, что если у человека есть аллергия на креветок и ракоподобных, то саранчу ему не рекомендуется употреблять в пищу, поскольку ее панцирь по своему составу похож на хитин креветок, крабов и раков.

Как и Горбачов, он обжаривает саранчу во фритюре 3-5 минут. По вкусу это блюдо напоминает чипсы или семечки, и к нему подают соус.

Чманов добавил, что сарану из регионов, где наблюдается нашествие, своим клиентам предлагать не будет, поскольку поля, где она находится, обрабатывают инсектицидами.

А вот если кто-то задумается о выращивании экологически чистой саранчи в промышленных масштабах, шеф-повар обещал подумать над добавлением ее в основное меню.

Ранее мы писали, как украинцы делают бизнес на саранче, а также какими рецептами делятся в соцсетях.

В свою очередь эксперты отвечают, что спровоцировало массовое нашествие саранчи.