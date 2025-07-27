Саранча в Украине: ученый рассказал, откуда взялись насекомые и стоит ли паниковать

Большое количество саранчи напугало многих украинцев. Однако такие вспышки являются естественным явлением, которое случается регулярно и имеет научное объяснение.

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Нынешнее появление большого количества саранчи вызвало немалый резонанс. Люди в панике уничтожают все, что хоть немного похоже на этих насекомых. На самом же деле речь идет о саранче перелетной, которая постоянно живет на территории Украины, объяснил энтомолог Национального природного парка "Тузловские лиманы" Евгений Халаим.

Саранча в Украине: что известно

По его словам, саранча — часть местной фауны с давних времен. Каждый год ее можно встретить в небольшом количестве. Но иногда происходят локальные вспышки численности — это естественная реакция на благоприятные погодные условия: теплую зиму, влажную весну и жаркое лето. Некоторые исследователи также указывают на связь с солнечной активностью.

В обычных условиях саранча живет в одиночку, имеет короткие крылья и не летает далеко. Но когда ее популяция резко возрастает, она меняет поведение: начинает объединяться в стаи, крылья становятся длиннее, и насекомые перелетают на значительные расстояния, уничтожая растительность.

Как защитить урожай от саранчи

Эксперт говорит, защитить урожай от саранчи эффективнее всего на ранних этапах — когда она еще не летает, то есть находится на стадии личинки. В этот период целесообразно проводить мониторинг и, при необходимости, применять биологические препараты, в частности на основе Metarhizium acridum. Использование химических средств нежелательно, ведь они вредят не только саранче, но и птицам и полезным насекомым, которые естественным образом контролируют ее численность.

Как сообщил Евгений Халаим, во многих странах саранчу выращивают на специализированных фермах. Ее используют в пищевой промышленности, для изготовления протеиновых добавок и как корм для рыб, птиц и других животных. В домашнем хозяйстве эффективными "борцами" с саранчой являются утки, которые активно ею питаются.

Нашествие саранчи: детали

Напомним, июль 2025 года стал рекордным по количеству саранчи в Украине. Насекомые заполонили поля, пляжи и даже городские окрестности. Специалисты объясняют: способствовали теплый климат, уничтожение Каховского водохранилища и природные циклы. Фокус разбирался, грозит ли это новым продовольственным кризисом и что делать аграриям и садоводам.

На Днепропетровщине замечены огромные полчища саранчи, которые прибыли из Запорожской области. Саранча уничтожает урожай и сейчас сконцентрировалась на посевах подсолнечника. В частности, повреждения культур уже зафиксированы в Херсонской области.

Ранее Фокус сообщал, что нашествие насекомых в Запорожье началось с поселка Кушугум и дальше распространилось на областной центр. Насекомые залетают даже в окна последних этажей многоквартирных домов.