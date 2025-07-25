Саранча захватывает Украину: как насекомые из Каховки угрожают урожаям Одессы и Запорожья

Июль 2025 года стал рекордным по количеству саранчи в Украине. Насекомые заполонили поля, пляжи и даже городские окрестности. Специалисты объясняют: способствовали теплый климат, уничтожение Каховского водохранилища и природные циклы. Фокус разбирался, грозит ли это новым продовольственным кризисом и что делать аграриям и садоводам.

Related video

Перелетная саранча добралась до Одесской области — ее облака уже заметили на пляжах Черного моря, в полях и возле водоемов. В южных районах области, в частности в Болградском, фиксируют серьезную угрозу для урожаев. По данным Госпродпотребслужбы, источник нашествия — массовое размножение саранчи в соседней Молдове, откуда насекомые мигрировали в Украину.

Специалисты бьют тревогу: перелётная саранча(Locusta migratoria) активно уничтожает злаковые — пшеницу, кукурузу, просо, а также листья и плоды. Один взрослый вредитель за жизнь поедает до полукилограмма зелени, а его многочисленное потомство может уничтожить корм, достаточный для двух овец в год.

Пока критический порог вреда не превышен, поэтому режим фитосанитарной защиты не введен. Но аграрии активно обрабатывают поля инсектицидами, а специалисты ведут мониторинг побережья и посевов. Сельхозпроизводителей призывают фиксировать очаги распространения и использовать только разрешенные средства защиты.

Впрочем, угроза распространяется. Насекомых уже замечали в Запорожье, Днепре, Кривом Роге, Виннице и даже под Киевом. На этих территориях саранча размножается преимущественно возле высохшего Каховского водохранилища. Эксперты говорят: сейчас активны два вида — саранча перелетная и египетская. Если погода будет оставаться благоприятной, масштабы нашествия могут только возрасти.

Нашествие саранчи в июле 2025: что известно о причинах

По словам доктора биологических наук, заведующего кафедрой Днепропетровского государственного аграрно-экономического университета Романа Новицкого, причина увеличения количества саранчи — сочетание благоприятных климатических условий и природных катаклизмов, в частности уничтожение Каховского водохранилища, что создало идеальные условия для массового размножения саранчи.

Саранча, как объясняет Новицкий, является чрезвычайно мобильным насекомым. Благодаря сильным крыльям и ветру, который переносит стаи на сотни километров, насекомые способны быстро распространяться на большие территории. Нынешнее нашествие, по словам эксперта, длится примерно неделю-две, после чего природа сама регулирует численность популяции. Например, в социальных сетях появились видео, где сотни воробьев активно поедают саранчу, демонстрируя естественный механизм контроля. Это свидетельствует о том, что экосистема имеет собственные способы борьбы с такими вспышками, хотя они и наносят временный ущерб.

Как бороться с нашествием саранчи в Украине: рекомендации экспертов

Однако борьба с саранчой является сложной задачей. Новицкий предостерегает от бесконтрольного использования инсектицидов, поскольку это может нанести вред не только саранче, но и полезным насекомым, таким как кузнечики, сверчки, а также мелким животным, например мышам. Массовое применение химикатов может нарушить экологический баланс, что будет иметь долгосрочные негативные последствия для окружающей среды. Биолог призывает фермеров и местных жителей воздержаться от радикальных методов борьбы и довериться естественным механизмам регуляции.

"Нашествие саранчи является временным явлением, и природа вскоре восстановит равновесие", — подчеркивает он.

Аграрный специалист Наталья Ромашкина поделилась рекомендациями по защите растений от нашествия саранчи.

Для защиты овощных культур — томатов, огурцов, кабачков — специалист советует использовать биологический препарат "Актоцид". Его главное преимущество — безопасность: если обработать растения вечером, уже утром можно собирать урожай. Но чтобы препарат сработал эффективно, дозу нужно удвоить.

Для декоративных растений — цветов, хвойных, деревьев или газонов — лучше подходит химическое средство "Амплиго". Его также следует использовать в двойной дозе, однако только для тех растений, которые не едят или которые созреют не ранее чем через 21 день после обработки.

Кроме препаратов, Ромашкина советует физическую защиту — накрывать растения сетками или даже старыми шторами. Это создает барьер, который затрудняет доступ саранчи. А еще саранчу хорошо поедают чайки, гуси и куры, поэтому выпуск домашней птицы на участок может стать естественным способом борьбы с вредителем.

Главное управление Госпродпотребслужбы в Запорожской области рекомендует использовать инсектициды, которые входят в официальный перечень разрешенных средств в Украине. Среди них — "Хлорпиривит-агро", "Хантер", "Фьюри", "Флоксен 247 SC" и другие препараты из Государственного реестра пестицидов и агрохимикатов. Они эффективны, но очень важно строго следовать инструкциям, чтобы не навредить ни окружающей среде, ни здоровью людей.

Кушугумский поселковый совет рекомендует обрабатывать участки препаратом "Энжио" — он действует быстро, имеет длительный эффект и является безопасным при правильном использовании.

Также община советует обратить внимание на другие проверенные средства: "Аркит", "Молния", "Гринфорд", "Дихлор", "Энтио", "Эфория", "Залп", "Иназума", "Камитари", "Карейе Зеон", "Матч 050" и "Нирвана". Эти препараты считаются относительно безопасными, если соблюдать правильную дозировку и правила обработки.

Напомним, на Днепропетровщине замечены огромные полчища саранчи, которые прибыли из Запорожской области. Саранча уничтожает урожай и сейчас сконцентрировалась на посевах подсолнечника. В частности, повреждение культур уже зафиксировано в Херсонской области.

Ранее Фокус сообщал, что нашествие насекомых в Запорожье началось с поселка Кушугум и дальше распространилось на областной центр. Насекомые залетают даже в окна последних этажей многоквартирных домов.