Сарана захоплює Україну: як комахи з Каховки загрожують урожаям Одеси та Запоріжжя

Липень 2025 року став рекордним за кількістю сарани в Україні. Комахи заполонили поля, пляжі й навіть міські околиці. Фахівці пояснюють: сприяли теплий клімат, знищення Каховського водосховища та природні цикли. Фокус розбирався, чи загрожує це новою продовольчою кризою та що робити аграріям і садівникам.

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Перелітна сарана дісталася Одещини — її хмари вже помітили на пляжах Чорного моря, у полях та біля водойм. У південних районах області, зокрема в Болградському, фіксують серйозну загрозу для врожаїв. За даними Держпродспоживслужби, джерело навали — масове розмноження сарани в сусідній Молдові, звідки комахи мігрували до України.

Фахівці б’ють на сполох: перелітна сарана (Locusta migratoria) активно знищує злакові — пшеницю, кукурудзу, просо, а також листя та плоди. Один дорослий шкідник за життя поїдає до пів кілограма зелені, а його численне потомство може знищити корм, достатній для двох овець на рік.

Поки що критичний поріг шкоди не перевищено, тож режим фітосанітарного захисту не запроваджено. Але аграрії активно обробляють поля інсектицидами, а фахівці ведуть моніторинг узбережжя та посівів. Сільгоспвиробників закликають фіксувати вогнища поширення та використовувати лише дозволені засоби захисту.

Втім, загроза шириться. Комах уже помічали у Запоріжжі, Дніпрі, Кривому Розі, Вінниці та навіть поблизу Києва. На цих територіях сарана розмножується переважно біля висохлого Каховського водосховища. Експерти кажуть: нині активні два види — сарана перелітна та єгипетська. Якщо погода залишатиметься сприятливою, масштаби навали можуть лише зрости.

Нашестя сарани у липні 2025: що відомо про причини

За словами доктора біологічних наук, завідувача кафедри Дніпропетровського державного аграрно-економічного університету Романа Новіцького, причина збільшення кількості сарани — поєднання сприятливих кліматичних умов і природних катаклізмів, зокрема знищення Каховського водосховища, що створило ідеальні умови для масового розмноження сарани.

Сарана, як пояснює Новіцький, є надзвичайно мобільною комахою. Завдяки сильним крилам і вітру, який переносить зграї на сотні кілометрів, комахи здатні швидко поширюватися на великі території. Цьогорічна навала, за словами експерта, триває приблизно тиждень-два, після чого природа сама регулює чисельність популяції. Наприклад, у соціальних мережах з'явилися відео, де сотні горобців активно поїдають сарану, демонструючи природний механізм контролю. Це свідчить про те, що екосистема має власні способи боротьби з такими спалахами, хоча вони й завдають тимчасової шкоди.

Як боротися з нашестям сарани в Україні: рекомендації експертів

Однак боротьба з сараною є складним завданням. Новіцький застерігає від безконтрольного використання інсектицидів, оскільки це може завдати шкоди не лише сарані, але й корисним комахам, таким як коники, цвіркуни, а також дрібним тваринам, як-от миші. Масове застосування хімікатів може порушити екологічний баланс, що матиме довгострокові негативні наслідки для довкілля. Біолог закликає фермерів і місцевих жителів утриматися від радикальних методів боротьби та довіритися природним механізмам регуляції.

"Навала сарани є тимчасовим явищем, і природа незабаром відновить рівновагу", — підкреслює він.

Аграрна фахівчиня Наталія Ромашкіна поділилася рекомендаціями щодо захисту рослин від нашестя сарани.

Для захисту овочевих культур — томатів, огірків, кабачків — фахівчиня радить використовувати біологічний препарат "Актоцид". Його головна перевага — безпечність: якщо обробити рослини ввечері, вже зранку можна збирати врожай. Але щоб препарат спрацював ефективно, дозу потрібно подвоїти.

Для декоративних рослин — квітів, хвойних, дерев чи газонів — краще підходить хімічний засіб "Ампліго". Його також слід використовувати у подвійній дозі, проте лише для тих рослин, які не їдять або які дозріють не раніше ніж через 21 день після обробки.

Крім препаратів, Ромашкіна радить фізичний захист — накривати рослини сітками або навіть старими шторами. Це створює бар’єр, який ускладнює доступ сарані. А ще сарану добре поїдають чайки, гуси й кури, тож випуск домашньої птиці на ділянку може стати природним способом боротьби зі шкідником.

Головне управління Держпродспоживслужби в Запорізькій області рекомендує використовувати інсектициди, які входять до офіційного переліку дозволених засобів в Україні. Серед них — "Хлорпірівіт-агро", "Хантер", "Ф'юрі", "Флоксен 247 SC" та інші препарати з Державного реєстру пестицидів і агрохімікатів. Вони ефективні, але дуже важливо суворо дотримуватись інструкцій, щоб не зашкодити ані довкіллю, ані здоров’ю людей.

Кушугумська селищна рада рекомендує обробляти ділянки препаратом "Енжіо" — він діє швидко, має тривалий ефект і є безпечним при правильному використанні.

Також громада радить звернути увагу на інші перевірені засоби: "Аркіт", "Блискавка", "Грінфорд", "Дихлор", "Ентіо", "Ефорія", "Залп", "Іназума", "Камітарі", "Карейе Зеон", "Матч 050" і "Нірвана". Ці препарати вважаються відносно безпечними, якщо дотримуватись правильного дозування та правил обробки.

Нагадаємо, на Дніпропетровщині помічені величезні полчища сарани, які прибули із Запорізької області. Сарана знищує врожай і зараз сконцентрувалася на посівах соняшнику. Зокрема, пошкодження культур уже зафіксовано в Херсонській області.

Раніше Фокус повідомляв, що нашестя комах у Запоріжжі розпочалося з селища Кушугум й далі розповсюдилося на обласний центр. Комахи залітають навіть у вікна останніх поверхів багатоквартирних будинків.