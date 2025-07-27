Сарана в Україні: вчений розповів, звідки взялися комахи та чи варто панікувати

Велика кількість сарани налякала багатьох українців. Проте такі спалахи є природним явищем, яке трапляється регулярно й має наукове пояснення.

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Цьогорічна поява великої кількості сарани викликала чималий резонанс. Люди в паніці знищують усе, що хоч трохи схоже на цих комах. Насправді ж ідеться про сарану перелітну, яка постійно мешкає на території України, пояснив ентомолог Національного природного парку "Тузлівські лимани" Євгеній Халаїм.

Сарана в Україні: що відомо

За його словами, сарана — частина місцевої фауни з давніх часів. Щороку її можна зустріти в невеликій кількості. Але іноді відбуваються локальні спалахи чисельності — це природна реакція на сприятливі погодні умови: теплу зиму, вологу весну та спекотне літо. Деякі дослідники також вказують на зв’язок із сонячною активністю.

У звичайних умовах сарана живе поодинці, має короткі крила й не літає далеко. Та коли її популяція різко зростає, вона змінює поведінку: починає об’єднуватись у зграї, крила стають довшими, і комахи перелітають на значні відстані, знищуючи рослинність.

Як захистити врожай від сарани

Експерт каже, захистити врожай від сарани найефективніше на ранніх етапах — коли вона ще не літає, тобто перебуває на стадії личинки. У цей період доцільно проводити моніторинг та, за потреби, застосовувати біологічні препарати, зокрема на основі Metarhizium acridum. Використання хімічних засобів небажане, адже вони шкодять не лише сарані, а й птахам і корисним комахам, які природним чином контролюють її чисельність.

Як повідомив Євгеній Халаїм, у багатьох країнах сарану вирощують на спеціалізованих фермах. Її використовують у харчовій промисловості, для виготовлення протеїнових добавок і як корм для риб, птахів та інших тварин. У домашньому господарстві ефективними "борцями" з сараною є качки, які активно нею харчуються.

Нашестя сарани: деталі

Нагадаємо, липень 2025 року став рекордним за кількістю сарани в Україні. Комахи заполонили поля, пляжі й навіть міські околиці. Фахівці пояснюють: сприяли теплий клімат, знищення Каховського водосховища та природні цикли. Фокус розбирався, чи загрожує це новою продовольчою кризою та що робити аграріям і садівникам.

На Дніпропетровщині помічені величезні полчища сарани, які прибули із Запорізької області. Сарана знищує врожай і зараз сконцентрувалася на посівах соняшнику. Зокрема, пошкодження культур уже зафіксовано в Херсонській області.

Раніше Фокус повідомляв, що нашестя комах у Запоріжжі розпочалося з селища Кушугум й далі розповсюдилося на обласний центр. Комахи залітають навіть у вікна останніх поверхів багатоквартирних будинків.