Нашествие саранчи в Украине: кто продает насекомых и кого могут наказать за такой бизнес

Предприимчивые украинцы даже в нашествии саранчи, засилье которой наблюдалось на юге страны, нашли способ заработать.

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Объявления о продаже насекомых по цене от 9 до 12 гривен появились на ОLХ, сообщает "Суспільне". Ее можно купить в живом, сушеном или замороженном виде.

Один из продавцов, давших такое объявление, рассказал журналистам, что собственноручно наловил насекомых в Запорожье. Он продает саранчу по 12 гривен и готов оперативно отправить ее заказчику.

"Мы наловили ее, у нас ее в Запорожье хватает. Такая, как медведка, здоровая. Как кузнечик, размером, такая она, как палец, получается. Я для рыбалки ее продаю. Она не травленая, ничего. У нас здесь в Запорожской области буквально нашествие. Если много будете брать, даже по десять (гривен за штуку) вам сделаю. Пришлю, живая будет. Все в ящик упакую или в бутылку пластиковую, без проблем", – поделился он.

Цены на саранчу колеблются от 9 до 12 гривен Фото: Скриншот

Зачем покупают саранчу

Саранчу, природный белок, покупают для рыбалки, а также на корм птицам и рептилиям. По словам орнитолога Вероники Коньковой, ее с аппетитом едят соколы, совы, сороки, вороны и другие пернатые.

"Куриные не откажутся от такой подкормки. Потому что саранча — это очень питательная и богатая белок еда. И она достаточно большая, чтобы насытиться ею достаточно быстро", — объяснила Конькова.

Однако она предупреждает, что сейчас саранча уже может быть опасной, поскольку поля активно обрабатывают инсектицидами, чтобы спасти урожай от нашествия насекомых.

"Птица также отравится, у нее будут расстройства пищеварения и в зависимости от того, какой именно яд был в саранче, то проявления на центральную нервную систему, на печень, почки и так далее", – подчеркнула эксперт.

Еще одна сфера применения саранчи – кулинария. В соцсетях уже много рецептов, где блогеры показывают, как ее готовить, утверждая, что это очень быстро и очень вкусно.

Энтомолог Вероника Махина отмечает, что в азиатской кухне саранча – абсолютно привычный ингредиент. Она более полезна для здоровья, в частности, для волос и ногтей, чем выращенные на фермах на антибиотиках животные.

В саранче содержится до 25 г белка на 100 г насекомых, говорят биологи. А еще – жиры, минералы и витамины.

Торговля саранчой: что по налогам

Адвокат Марина Бекало в комментарии "ТСН" не исключает, что продавцы саранчи могут попасть в поле зрения налоговиков.

"Да, в последнее время все чаще мы слышим о том, что налоговая получила новые инструменты налогового контроля и идентификации продавцов товаров, осуществляющих торговую деятельность через интернет-торговые платформы/площадки. То есть налоговикам стала доступна информация о гражданах, систематически получающих средства на собственные счета за проданные товары (фактически занимаются предпринимательской деятельностью без государственной регистрации)", – объяснила Бекало.

Она добавила, что детали такого инструмента не объявляются, но можно предположить, что ГНС Украины получает сведения непосредственно от интернет-торговых платформ (площадок) и курьерских служб доставки о лицах, осуществляющих систематическую продажу товаров с признаками предпринимательской (коммерческой) деятельности.

На вопрос является ли продажа саранчи предпринимательством, адвокат сказала:

"Конечно. Эта деятельность предполагает сбор продукта (возможно переработку, очистку, хранение) с целью сбыта уже в качестве товара (для получения коммерческой цели/удобства). Как следствие такая деятельность может привлечь внимание налоговых органов и не только".

Заместитель председателя Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ольга Василевская-Смаглюк предупредила:

"Государственная налоговая служба Украины осуществляет мониторинг популярных маркетплейсов и социальных сетей и выявляет физических лиц, регулярно продающих товары без регистрации предпринимательской деятельности".

Она добавила, что ГНС разграничивает не систематические продажи и системную предпринимательскую деятельность по продаже товаров гражданами. Так что саранча может быть причиной любопытства в случае, если гражданин получает доход системно, не регистрируясь как субъект предпринимательской деятельности.

Ранее Фокус писал, что ученый рассказал, откуда взялись насекомые и стоит ли паниковать. Тем временем насекомых уже заметили в Полтавской и даже во Львовской областях. Грозит ли этим регионам нашествие, объяснили эксперты.