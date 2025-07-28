В Полтаве заметили саранчу: грозит ли региону нашествие (видео)

В Полтаве в одном из микрорайонов города заметили саранчу. Жители города встревожены, поскольку наслышаны о нашествии этого насекомого в соседней Днепропетровской области.

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Насекомое сняли на видео жители микрорайона Левада и опубликовали в соцсетях. Однако в Госпродпотребслужбе региона призвали не паниковать.

По их словам, сейчас численность саранчи и стоимость ущерба не превышает затраты на борьбу и защиту растений.

В области продолжается обследование территорий, которые потенциально может поразить саранча, однако пока что ее в угрожающих масштабах на территории региона не заметили. Кроме того, полтавская служба на связи с коллегами из Запорожской, Херсонской, Одесской и Днепропетровской областями, где ведется активная борьба с нашествием.

В Госпродпотребслужбе попросили в случае обнаружения насекомых немедленно сообщать б этом.

Энтомолог Национального природного парка "Тузловские лиманы" Евгений Халаим призвал сохранять спокойствие, отметив, что ничего необычного в нынешнем нашествии нет.

По его словам, саранча – часть местной фауны с давних времен. Каждый год ее можно встретить в небольшом количестве. Но иногда происходят локальные вспышки численности — это естественная реакция на благоприятные погодные условия: теплую зиму, влажную весну и жаркое лето. Некоторые исследователи также указывают на связь с солнечной активностью.

В обычных условиях саранча живет в одиночку, имеет короткие крылья и не летает далеко. Но когда ее популяция резко возрастает, она меняет поведение: начинает объединяться в стаи, крылья становятся длиннее, и насекомые перелетают на значительные расстояния, уничтожая растительность.

По словам других специалистов, нашествию саранчи в этом году способствовали несколько факторов: цикличность, погода и уничтожение Каховского водохранилищ.

Ранее Фокус писал, что на пляжах Одессы заметили нашествие опасных насекомых.

Мы также рассказывали, что в Днепропетровской области, кроме саранчи, заметили и увеличение количества земляных лягушек.