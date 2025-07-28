У Полтаві помітили сарану: чи загрожує регіону навала (відео)
У Полтаві в одному з мікрорайонів міста помітили сарану. Мешканці міста стривожені, оскільки чули про нашестя цієї комахи в сусідній Дніпропетровській області.
Комаху зняли на відео жителі мікрорайону Левада й опублікували в соцмережах. Однак у Держпродспоживслужбі регіону закликали не панікувати.
За їхніми словами, наразі чисельність сарани та вартість збитків не перевищує витрати на боротьбу та захист рослин.
В області триває обстеження територій, які потенційно може вразити сарана, проте поки що її в загрозливих масштабах на території регіону не помітили. Крім того, полтавська служба на зв'язку з колегами із Запорізької, Херсонської, Одеської та Дніпропетровської областей, де ведеться активна боротьба з навалою.
У Держпродспоживслужбі попросили в разі виявлення комах негайно повідомляти про це.
Ентомолог Національного природного парку "Тузловські лимани" Євген Халаїм закликав зберігати спокій, зазначивши, що нічого незвичного в нинішній навалі немає.
За його словами, сарана — частина місцевої фауни з давніх часів. Щороку її можна зустріти в невеликій кількості. Але іноді відбуваються локальні спалахи чисельності — це природна реакція на сприятливі погодні умови: теплу зиму, вологу весну і спекотне літо. Деякі дослідники також вказують на зв'язок із сонячною активністю.
У звичайних умовах сарана живе поодинці, має короткі крила і не літає далеко. Але коли її популяція різко зростає, вона змінює поведінку: починає об'єднуватися в зграї, крила стають довшими, і комахи перелітають на значні відстані, знищуючи рослинність.
За словами інших фахівців, нашестю сарани цього року сприяли кілька чинників: циклічність, погода і знищення Каховського водосховищ.
Раніше Фокус писав, що на пляжах Одеси помітили нашестя небезпечних комах.
Ми також розповідали, що на Дніпропетровщині, крім сарани, помітили і збільшення кількості земляних жаб.