У Полтаві помітили сарану: чи загрожує регіону навала (відео)

У Полтаві в одному з мікрорайонів міста помітили сарану. Мешканці міста стривожені, оскільки чули про нашестя цієї комахи в сусідній Дніпропетровській області.

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Комаху зняли на відео жителі мікрорайону Левада й опублікували в соцмережах. Однак у Держпродспоживслужбі регіону закликали не панікувати.

За їхніми словами, наразі чисельність сарани та вартість збитків не перевищує витрати на боротьбу та захист рослин.

В області триває обстеження територій, які потенційно може вразити сарана, проте поки що її в загрозливих масштабах на території регіону не помітили. Крім того, полтавська служба на зв'язку з колегами із Запорізької, Херсонської, Одеської та Дніпропетровської областей, де ведеться активна боротьба з навалою.

У Держпродспоживслужбі попросили в разі виявлення комах негайно повідомляти про це.

Ентомолог Національного природного парку "Тузловські лимани" Євген Халаїм закликав зберігати спокій, зазначивши, що нічого незвичного в нинішній навалі немає.

За його словами, сарана — частина місцевої фауни з давніх часів. Щороку її можна зустріти в невеликій кількості. Але іноді відбуваються локальні спалахи чисельності — це природна реакція на сприятливі погодні умови: теплу зиму, вологу весну і спекотне літо. Деякі дослідники також вказують на зв'язок із сонячною активністю.

У звичайних умовах сарана живе поодинці, має короткі крила і не літає далеко. Але коли її популяція різко зростає, вона змінює поведінку: починає об'єднуватися в зграї, крила стають довшими, і комахи перелітають на значні відстані, знищуючи рослинність.

За словами інших фахівців, нашестю сарани цього року сприяли кілька чинників: циклічність, погода і знищення Каховського водосховищ.

Раніше Фокус писав, що на пляжах Одеси помітили нашестя небезпечних комах.

Ми також розповідали, що на Дніпропетровщині, крім сарани, помітили і збільшення кількості земляних жаб.