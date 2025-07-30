Нашестя сарани в Україні: хто продає комах і кого можуть покарати за такий бізнес

Заповзятливі українці навіть у нашестя сарани, засилля якої спостерігалося на півдні країни, знайшли спосіб заробити.

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Оголошення про продаж комах за ціною від 9 до 12 гривень з'явилися на ОLХ, повідомляє "Суспільне". Її можна купити в живому, сушеному або замороженому вигляді.

Один із продавців, які дали таке оголошення, розповів журналістам, що власноруч наловив комах у Запоріжжі. Він продає сарану по 12 гривень і готовий оперативно відправити її замовнику.

"Ми наловили її, у нас її в Запоріжжі вистачає. Така, як капустянка, здорова. Як коник, розміром, така вона, як палець, виходить. Я для риболовлі її продаю. Вона не травлена, нічого. У нас тут у Запорізькій області буквально навала. Якщо багато будете брати, навіть по десять (гривень за штуку) вам зроблю. Надішлю, жива буде. Усе в ящик упакую або в пляшку пластикову, без проблем", — поділився він.

Ціни на сарану коливаються від 9 до 12 гривень Фото: Скриншот

Навіщо купують сарану

Сарану, природний білок, купують для риболовлі, а також на корм птахам і рептиліям. За словами орнітологині Вероніки Конькової, її з апетитом їдять соколи, сови, сороки, ворони та інші пернаті.

"Курячі не відмовляться від такої підгодівлі. Тому що сарана — це дуже поживна і багата на білок їжа. І вона досить велика, щоб насититися нею досить швидко", — пояснила Конькова.

Однак вона попереджає, що зараз сарана вже може бути небезпечною, оскільки поля активно обробляють інсектицидами, аби врятувати врожай від нашестя комах.

"Птах також отруїться, у нього будуть розлади травлення і залежно від того, яка саме отрута була в сарані, то прояви на центральну нервову систему, на печінку, нирки тощо", — наголосила експертка.

Ще одна сфера застосування сарани — кулінарія. У соцмережах уже багато рецептів, де блогери показують, як її готувати, стверджуючи, що це дуже швидко і дуже смачно.

Ентомологиня Вероніка Махіна зазначає, що в азіатській кухні сарана — абсолютно звичний інгредієнт. Вона більш корисна для здоров'я, зокрема, для волосся і нігтів, ніж вирощені на фермах на антибіотиках тварини.

У сарані міститься до 25 г білка на 100 г комах, кажуть біологи. А ще — жири, мінерали та вітаміни.

Торгівля сараною: що з податками

Адвокатка Марина Бекало в коментарі "ТСН" не виключає, що продавці сарани можуть потрапити в поле зору податківців.

"Так, останнім часом дедалі частіше ми чуємо про те, що податкова отримала нові інструменти податкового контролю та ідентифікації продавців товарів, які здійснюють торговельну діяльність через інтернет-торговельні платформи/майданчики. Тобто податківцям стала доступна інформація про громадян, які систематично отримують кошти на власні рахунки за продані товари (фактично займаються підприємницькою діяльністю без державної реєстрації)", — пояснила Бекало.

Вона додала, що деталі такого інструменту не оголошуються, але можна припустити, що ДПС України отримує відомості безпосередньо від інтернет-торговельних платформ (майданчиків) і кур'єрських служб доставки про осіб, які здійснюють систематичний продаж товарів з ознаками підприємницької (комерційної) діяльності.

На запитання, чи є продаж сарани підприємництвом, адвокат сказала:

"Звичайно. Ця діяльність передбачає збирання продукту (можливо переробку, очищення, зберігання) з метою збуту вже як товару (для отримання комерційної мети/зручності). Як наслідок така діяльність може привернути увагу податкових органів і не тільки".

Заступниця голови Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ольга Василевська-Смаглюк попередила:

"Державна податкова служба України здійснює моніторинг популярних маркетплейсів і соціальних мереж та виявляє фізичних осіб, які регулярно продають товари без реєстрації підприємницької діяльності".

Вона додала, що ДПС розмежовує несистематичні продажі та системну підприємницьку діяльність з продажу товарів громадянами. Тож сарана може бути причиною цікавості в разі, якщо громадянин отримує дохід системно, не реєструючись як суб'єкт підприємницької діяльності.

Раніше Фокус писав, що вчений розповів, звідки взялися комахи і чи варто панікувати. Тим часом комах уже помітили в Полтавській і навіть у Львівській областях. Чи загрожує цим регіонам навала, пояснили експерти.