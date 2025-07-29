Сарана дісталася Львівської області: чи загрожує комаха західним регіонам

Кілька особин сарани помітили у Львівській області. За попутним вітром комаха переміщується швидко, долаючи до 20 кілометрів на день.

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Сарана дісталася вже Львівської області, комах могло занести вітром або автотранспортом із півдня. Про це розповів "Суспільному" директор Львівського обласного еколого-натуралістичного центру Ігор Антахович.

Фахівець бачив кілька особин у Львівській області. Можливо, кілька штук потрапили у фуру на Херсонщині під час перевезення кавунів.

За його словами, комаха цілком звична для Херсонської, Миколаївської та Одеської областей. Сплески її чисельності спостерігаються раз на 10-12 років.

Останніми роками сарани побільшало через потепління клімату, в тому числі зими. Осіннє покоління відкладає яйця в ґрунт і личинкам вдається перезимувати. Тому наступної весни кількість молодих особин збільшиться, зауважив Антахович.

Другим чинником сплеску чисельності сарани є бойові дії на півдні України. У цих районах багато полів із піщаним або торф'яним ґрунтом підходить їм для розмноження.

Як сарана подорожує Україною?

Сарану легко переносить в інші регіони вітер. Спершу вона робить кілька помахів крилами, піднімається в повітря і далі планує. Самостійно комахи перелітають на кілька метрів, а за попутним вітром — до 20 кілометрів на добу.

Комахи з'явилися 2025 року в Запорізькій і Дніпропетровській областях. Очевидці кажуть, що бачили їх і в Київській області.

"Це завдяки аномально гарячому і сухому літу. Наскільки далеко вони просунуться, складно прогнозувати", — пояснив еколог.

Нагадаємо, у Полтаві нещодавно теж бачили сарану. Нині її масштаби не загрожують регіону.

Фокус уже писав, що сарана дійшла і до Дніпропетровської області. Також у регіоні збільшилася кількість земляних жаб.