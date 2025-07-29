Саранча добралась до Львовской области: угрожает ли насекомое западным регионам

Несколько особей саранчи заметили во Львовской области. При попутном ветре насекомое перемещается быстро, преодолевая до 20 километров в день.

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Саранча добралась уже до Львовской области, насекомых могло занести ветром или автотранспортом с юга. Об этом рассказал "Суспільному" директор Львовского областного эколого-натуралистического центра Игорь Антахович.

Специалист видел несколько особей во Львовской области. Возможно, несколько штук попали в фуру на Херсонской области при перевозке арбузов.

По его словам, насекомое вполне обычно для Херсонской, Николаевской и Одесской областей. Всплески ее численности наблюдаются раз в 10-12 лет.

В последние годы саранчи стало больше из-за потепления климата, в том числе зимы. Осеннее поколение откладывает яйца в почву и личинкам удается перезимовать. Поэтому на следующую весну количество молодых особей увеличится, заметил Антахович.

Вторым фактором всплеска численности саранчи являются боевые действия на юге Украины. В этих районах много полей из песчаной или торфяной почв подходит им для размножения.

Как саранча путешествует по Украине?

Саранчу легко переносит в другие регионы ветер. Сперва она делает несколько взмахов крыльями, поднимается в воздух и далее планирует. Самостоятельно насекомые перелетают на несколько метров, а при попутном ветре — до 20 километров в сутки.

Насекомые появились в 2025 году в Запорожской и Днепропетровской областях. Очевидцы говорят, что видели их и в Киевской области.

"Это благодаря аномально горячему и сухому лету. Насколько далеко они продвинутся, сложно прогнозировать", — пояснил эколог.

Напомним, в Полтаве недавно тоже видели саранчу. В настоящее время ее масштабы не угрожают региону.

Фокус уже писал, что саранча дошла и до Днепропетровской области. Также в регионе увеличилось количество земляных лягушек.