У Києві чоловік кричав "Слава Росії" і глумився з воїна, який втратив ногу (відео, фото)

55-річний мешканець Лук’янівського району слухав російську музику, яка гучно лунала з його вікна. Коли власниця кав’ярні поблизу та відвідувачі-військові підійшли зробити зауваження, він вдався до вигуків гасла "Слава Росії" та насмішок з бойового поранення.

Власниця кавʼярні Monstera Coffee Марічка Жук, яка опублікувала відео й фото з місця подій у соцмережах, розповіла про інцидент "Українській правді". Вона підійшла разом з відвідувачами й попросила чоловіка вимкнути музику. На це житель столиці, який був нетверезим на момент конфлікту, відреагував лайкою та нецензурним жестом.

55-річний чоловік вигукував українським військовим гасло "Слава Росії" та поглумився з захисника, який отримав поранення на фронті. Киянин продемонстрував з вікна ногу, вказавши, що має кінцівку на відміну від бійця, який зробив йому зауваження.

Жук розповіла, що російська музика лунала з цього будинку й раніше. Поліція реагувала й приїжджала за адресою, але мешканці відмовлялись писати заяви. Цього разу власниця кав’ярні не зверталась до правоохоронців, але вони приїхали самі, побачивши публікації про інцидент у мережі.

На скриншоті, опублікованому виданням "Гордон", також йдеться про сусідку, яка заступилась за російську мову. Військових та власницю кав’ярні вона зазвала "переобутими", після чого почала скидати їм на голови недопалки.

У столичній поліції повідомили УП, що поспілкувались з порушником і притягнули його до відповідальності. Дільничні склали протоколи за двома статтями — про дрібне хуліганство й про появу у громадському місці в п’яному вигляді.

14 серпня Жук підтвердила у соцмережах, що після конфлікту приїхали поліціянти й усе оформили.

"Правда, я б додала статтю за сепаратизм також", — зауважила вона.

