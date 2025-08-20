Женщина оскорбила ветерана из-за того, что он не скрыл протез и травмированную руку (фото)

Андрей Сидоренко потерял ногу и тяжело травмировал руку на войне. Но оказалось, что некоторым прохожим "неприятно" на это смотреть.

Украинский ветеран Андрей Сидоренко из Миргорода Полтавской области, который на фронте потерял ногу и травмировал руку рассказал, как незнакомая ему женщина обидела его из-за того, что он не скрывает следы тяжелых ранений. Историей Андрей Сидоренко поделился на своей странице в Facebook.

"Когда думаешь, что уже видел все на 12-м году войны... но тут life brings you сюрпризы. Иду себе, подходит женщина и выдает: "Неужели тебе самому не противно? У тебя рука страшная, а ты еще и протез выставляешь. Штаны не можешь надеть? Нет, надо же в шортах ходить, чтобы все видели!". Вот и все. Шах и мат", — рассказал ветеран.

Андрей Сидоренко на войне с россиянами потерял ногу и тяжело травмировал руку Фото: Соцсети

Андрей Сидоренко отметил, что промолчал в ответ, ведь это была женщина, но если бы к нему с такими словами обратился бы мужчина, то он бы ответил "коротко, ясно и понятно".

Также ветеран объяснил, почему ветераны на протезах носят шорты.

"Представьте +30 на дворе. Вы в скафандре. Теперь представьте мою куксу в куксоприемнике. Да, спасибо, теперь вы тоже чувствуете этот "эффект сауны. Влага. Много влаги. Протез надо время от времени снять, протереть, надеть обратно. Если я в штанах — придется снимать их посреди улицы. Вы этого хотите? Я — нет. Шорты решают проблему культурно и без шоу и травмирования слабой психики", — объяснил Сидоренко.

Андрей Сидоренко на войне с россиянами потерял ногу и тяжело травмировал руку Фото: Соцсети

Также он напомнил, что если ветеран не спрашивал мнения прохожих, то оно "автоматически отправляется в корзину, рядом со спамом и бесплатными кредитами".

То же самое с "помощью", которой никто не просил", — сказал защитник.

Андрей Сидоренко отметил, что решил распространить историю для того, чтобы "объяснить очевидное" таким, как оскорбившая его женщина.

"99,9% что эта женщина мой пост не прочитает. Но может еще где-то есть антикварные экземпляры, которым надо объяснить очевидное. Потому что не все ветераны такие толерантные, как я. И этот пост вполне реально может спасти вам жизнь", — добавил Сидоренко.

В комментариях украинцы отреагировали на ситуацию, осудили действия женщины и поддержали защитника.

Фото: Соцсети Фото: Соцсети Фото: Соцсети

Напомним, во Львове возник конфликт между ветераном и врачом местной больницы который занял место на парковке.

А в Харькове мужчина напал на ветерана на протезе просто во дворе дома: он сбил его с ног и стрелял несколько раз. В тот же день мужчину задержали.