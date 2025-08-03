В Харькове задержали мужчину, который стрелял в ветерана ВСУ, — Нацполиция

22-летний ветеран на протезе сейчас находится в больнице. У него убойная рана передней брюшной стенки.

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Полицейские оперативно разыскали и задержали стрелка. Им оказался местный житель 1981 года рождения. Его задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины, сообщили в Нацполиции.

Задержанный стрелял в ветерана на протезе Фото: Нацполиция

Следователями начато досудебное расследование по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 7 лет лишения свободы. Все детали происшествия устанавливаются.

Также правоохранители рассказали о том, что произошло. Вызов в полицию поступил вечером 3 августа, сообщалось о стрельбе в Индустриальном районе. По адресу немедленно выехали наряды полиции, следственно-оперативная группа и криминалистическая лаборатория.

"Полицейские установили, что во время внезапного конфликта один из участников достал травматический пистолет и выстрелил в упор в оппонента, после чего избил. 22-летнего пострадавшего — ветерана ВСУ — госпитализировали", — сказано в сообщении.

Инцидент произошел в Индустриальном районе Харькова Фото: Нацполиция

Также известно, что пострадавший — 22-летний ветеран. Директор областного центра экстренной медпомощи Виктор Забашта сообщил, что у него убойная рана передней брюшной стенки.

Напомним, Фокус писал о стрельбе, которая произошла в Харькове. Видео появилось в местных пабликах. На видео видно, как мужчина прицеливается и стреляет в другого, который имеет протез на правой ноге. Раненый хватается за живот и падает, после чего стрелок начинает его бить. Его пытаются оттащить от раненого трое мужчин.