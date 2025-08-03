У Харкові затримали чоловіка, який стріляв у ветерана ЗСУ, — Нацполіція

22-річний ветеран на протезі нині перебуває у лікарні. В нього забійна рана передньої черевної стінки.

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Поліцейські оперативно розшукали та затримали стрілка. Ним виявився місцевий мешканець 1981 року народження. Його затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України, повідомили у Нацполіції.

Затриманий стріляв у ветерана на протезі Фото: Нацполіція

Слідчими розпочато досудове розслідування за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 7 років позбавлення волі. Всі деталі події встановлюються.

Також правоохоронці розповіли про те, що сталось. Виклик до поліції поступив ввечері 3 серпня, повідомлялось про стрілянину в Індустріальному районі. За адресою негайно виїхали наряди поліції, слідчо-оперативна група та криміналістична лабораторія.

"Поліцейські встановили, що під час раптового конфлікту один з учасників дістав травматичний пістолет та вистрілив впритул в опонента, після чого побив. 22-річного постраждалого - ветерана ЗСУ – госпіталізовано", - сказано у повідомленні.

Інцидент трапився в Індустріальному районі Харкова Фото: Нацполіція

Також відомо, що постраждалий - 22-річний ветеран. Директор обласного центру екстреної меддопомоги Віктор Забашта повідомив, що в нього забійна рана передньої черевної стінки.

Нагадаємо, Фокус писав про стрілянину, що трапилась у Харкові. Відео з'явилось в місцевих пабліках. На відео видно, як чоловік прицілюється і стріляє в іншого, який має протез на правій нозі. Поранений хапається за живіт і падає, після чого стрілок починає його бити. Його намагаються відтягнути від пораненого троє чоловіків.