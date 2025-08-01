Скандал во Львове: требуют уволить врача Мальчевского, который занял место ветерана с инвалидностью

Врач родильного отделения Львовской областной клинической больницы Игорь Мальчевский в грубой форме отказался освободить место для бойца ВСУ Николая Веремейчика, который потерял руку на войне. У Мальчевского, как пишут львовские СМИ, есть еще два паркоместа, но он сдает их в аренду.

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Конфликт между 59-летним врачом Игорем Мальчевским и ветераном Николаем Веремейчиком произошел из-за паркоместа дома на просп. Черновола, 67б во Львове и теперь охватил врачебное и ветеранское сообщества. Фокус разобрался в том, что произошло.

Суть скандала между ветераном без руки и врачом Игорем Мальчевским

Николай Веремейчик с Житомирщины защищал Украину в рядах 80 бригады. Мужчина воевал на Бахмутском направлении, получил на фронте ранения и потерял руку. Ветеран проходил реабилитацию во Львове, женился и сейчас арендует жилье. ОСМД выделило ветерану с инвалидностью паркоместо, из-за которого и возник конфликт с врачом Мальчевским.

В конце июня местное ОСМД приняло решение, что врач должен освободить паркоместо, которое перейдет в пользование ветерану войны. Однако акушер-гинеколог Игорь Мальчевский отказался добровольно выполнять решение ОСМД и убрать свой Range Rover. Он даже получил письменное предупреждение от ОСМД о том, что будет обращение в полицию и принудительная эвакуация авто.

"Когда ветеран вежливо подошел и попросил освободить паркоместо, врач ответил, что ему по***й, и пусть защитник свое авто паркует в другом месте", — рассказали в местном паблике, отметив, что врач уже имеет два паркоместа на этом паркинге, которые сдает в аренду.

"Вот одно место — его частное, он может ставить машину свою, любого и так далее, второе место — это, и здесь стоит машина арендованная, то есть кто-то арендует у него это паркоместо", — рассказал председатель правления ОСМД Антон Ружицкий.

Николай Веремейчик показывает паркоместо, которое занимает авто врача Игоря Мальчевского Фото: Суспільне

На паркинг даже вызвали патрульных, но правоохранители сделали вывод, что это чисто "гражданско-правовые отношения" и авто врача Игоря Мальчевского не эвакуировали.

Реакция больницы на скандал с врачом Игорем Мальчевским

На инцидент отреагировала администрация Львовской областной больницы, призвав Игоря Мальчевского извиниться перед ветераном и уладить конфликт.

"Люди, которые защищают нас от врага, рискуют здоровьем и жизнью, имеют право на безоговорочное уважение и благодарность", — говорится в сообщении больницы.

Сообщение Львовской областной клинической больницы Фото: Скриншот

Руководитель областной больницы Михаил Гичка рассказал, что общался с подчиненным об этой ситуации.

"Это вышло за пределы нашей территории, это не в областной клинической больнице. Я подошел к нему тогда, когда он закончил смену, я с ним разговаривал. Он сказал — это его личные интересы", — отметил Михаил Гичка.

Сам Игорь Мальчевский заявил, что разговор с ветераном был "мирный". И он хочет отстоять свое право на паркоместо в "правовом поле".

"Я ему рассказал, что я все хочу решить в правовом поле. Не обижая любого ветерана, который воюет на сегодняшний день. Я ничего не занимал. Смотрите, пожалуйста, я вам хочу сказать и показываю документы, где с 2019 года я пользуюсь этим местом. Это документ. Поскольку собрание правления ОСМД не было проведено, я не был уведомлен как член правления. Я не смог продемонстрировать членам правления информацию, которая у меня есть. И в связи с тем возник конфликт", — заявил Игорь Мальчевский.

Игорь Мальчевский заявил, что у него тоже есть инвалидность Фото: Суспільне

Также он заявил, что у него есть брат, который также получил инвалидность на войне. И отметил, что у него есть тест, где сказано, что и он сам, врач Игорь Мальчевский, также является "инвалидом 2-й группы". Почему для двух автомобилей, которые есть в семье, не хватит двух паркомест, которые уже есть в собственности, врач не ответил.

Реакция ветеранского сообщества на скандал с врачом Мальчевским

Руководитель центра помощи защитникам во Львове, ветеран и врач Андрей Жолоб считает, что извинения врача Игоря Мальчевского перед ветераном Николаем Веремейчиком недостаточно, за это должно быть более жесткое наказание.

"Ветеранское сообщество Львова такие варианты не схавает. Львовская областная клиническая больница, вы не должны в дальнейшем краснеть за таких господ. Таких господ в вашем штате просто не должно быть", — заявил Жолоб.

Андрей Долоб считает, что Игоря Мальчевского надо уволить Фото: Скриншот

Военный и экс-депутат Львовского горсовета Игорь Шолтис также убежден, что ЛОКБ должен уволить Игоря Мальчевского.

"Эта ситуация вряд ли получит такую огласку, как защита НАБУ и САП, но для того, чтобы хлопнуть одного подонка, общегосударственные митинги не нужны. Только Львовской областной клинической больнице нужно выбрать: наказать самостоятельно или наблюдать, как наказывает общество", — заявил Игорь Шолтис.

Сообщение военного Игоря Шолтиса Фото: Скриншот

Но во Львовской областной клинической больнице заявили, что юридически уволить Игоря Мальчевского с работы пока невозможно — оснований для этого нет. Руководитель областной клинической больницы Михаил Гичка говорит, что поведение врача Мальчевского планируют рассмотреть на комиссии по этике.

Игорь Мальчевский указан на странице Полового дома областной больницы как врач акушер-гинеколог высшей квалификационной категории со стажем работы 32 года.

Напомним, в Криворожском районе водитель сбил 27-летнего ветерана и скрылся с места происшествия, оставив его умирать. ДТП произошло 31 июля утром.

А работники Сервисного центра Министерства внутренних дел Украины попали в скандал с ветераном, защитником "Азовстали" Русланом Сербовым "Давидом", который потерял ногу на войне и носит протез. Ветерана не допустили к экзамену по вождению мотоцикла.