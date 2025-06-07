"Испанский стыд и кринж": защитника "Азовстали" из-за протеза не допустили к экзамену по вождению

Работники Сервисного центра Министерства внутренних дел Украины попали в скандал с ветераном, защитником "Азовстали" Русланом Сербовым "Давидом", который потерял ногу на войне и носит протез. Ветерана не допустили к экзамену по вождению мотоцикла. На происшествие отреагировал заместитель командира 3 отдельной штурмовой бригады Максим Жорин, которого возмутила ситуация.

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О скандале в сервисном центре МВД ветеран рассказал на странице Instagram.

Сообщение Руслана Сербова появилось 6 июня. Ветеран сообщил, что не смог сдать экзамен по вождению мотоцикла в Сервисном центре МВД (ранее — МРЭО, Межрайонный регистрационно-экзаменационный отдел). При этом ему озвучили причину: решение принято из-за наличия протеза. Ветеран назвал ситуацию "испанским стыдом и кринжом". Выяснилось, что он уже имеет права категории В и С, которые получил в 2022 году после протезирования.

"Пришел сдавать в Мрео права на категорию, на мотоцикл — отказали, потому что протез на ноге. Это не новый сюжет для фильма или фантастической книги. А реальность", — написал ветеран.

Мужчина отметил, что учился в частной водительской школе, имеет мотоцикл, умеет на нем ездить. На видео из Instagram видим, как Сербов петляет на треке. Ветеран подчеркнул, что не будет ездить без водительского удостоверения. По его словам, событие произошло в момент, когда он пришел сдавать экзамен, но письменного подтверждения с причиной отказа нет. В сервисном центре не захотели выдать документ с причиной, говорится в заметке.

"Есть ли будущее в этой стране? Испанский стыд и кринж. Письменный отказ они отказались предоставить. Я не собираюсь ездить без прав", — подчеркнул он.

Скандал с ветераном — Сербов об инциденте с экзаменом в сервисном центре МВД Фото: Скриншот

Руслан Сербов "Давид" — военный, который участвовал в боях в Мариуполе, вместе с побратимами попал в окружение ВС РФ, защищал "Азовсталь", рассказали "Факты". Ветеран написал "Книгу храбрых", в которой говорится о героях Сил обороны, погибших во время войны. Сербов родился в Николаеве, учился в Харькове: в каком городе сервисный центр МВД отказал в экзамене, пока не ясно.

Скандал с ветераном — детали

Максим Жорин отреагировал на скандал с ветераном. Заместитель командира 3 ОШБр заявил в Telegram, что событие должно вызвать "стыд", и что действия государственных институтов должны измениться из-за появления людей, пострадавших от войны. Жорин написал, что есть много случаев, когда различные учреждения и заведения унижают бойцов и "не отстреливают, в какой реальности живут".

Скандал с ветераном — Жорин о Сербове и об инциденте с экзаменом Фото: Скриншот

Подписчики Instagram отреагировали на публикацию Сербова. Люди оставили более 6 тыс. поддерживающих реакций и несколько десятков комментариев. Среди прочего, вспомнили о Приказе Минздрава № 1817 от 7 октября 2022 года. Если ознакомиться с документом, то видим перечень 50 состояний здоровья, при которых не разрешается управлять транспортом. Есть болезни глаз, ушей, сердечно-сосудистой системы и т.д., но не упоминается потеря конечностей.

На страницах соцсетей и на сайте Главного сервисного центра МВД нет реакции на сообщение ветерана. В то же время 6 июня там появилось другое сообщение: фото мужчины с протезом, который держит в руках водительское удостоверение. Указано, что это Александр из Кировоградской области, который прошел "Школу безбарьерности". Протез — из-за минно-взрывной травмы от снаряда Второй мировой, сообщило ведомство.

Скандал с ветераном — МВД о водительском удостоверении человека с протезом Фото: Скриншот

Отметим, в марте скандал с ветераном произошел в Виннице. Как рассказал общественный деятель Андрей Грачев, в Винницком центре сердечно-сосудистой патологии выдали список медсредств на 80 тыс. грн жене бойца, который нуждался в срочном лечении.

Напоминаем, в феврале семьи ветеранов Сил обороны сообщили о новом решении Минздрава и Кабмина. которое касалось скидок на лекарства.