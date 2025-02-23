Постановление Кабмина лишило тяжелобольных пациентов скидок на лекарства: семья ветерана бьет тревогу

Постановление Кабмина заблокировало действие благотворительной программы "Ключ надежды", утверждают журналисты.

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Постановление Кабинета Министров Украины, устанавливающее новые правила работы фармрынка, заблокировало действие благотворительной программы "Ключ надежды", по которой пациенты могли покупать дорогостоящие препараты по сниженной цене. Как следствие, военный Павел Кириенко, который борется с онкологией, теперь будет вынужден платить почти втрое больше за курс лечения. Как пишет "Телеграф", об этом сообщила его жена Анна Кириенко

"Вы будете смеяться, но Кабмин принял постановление для регулирования цен на лекарства, и теперь лекарства для Павла Кириенко, которые мы покупали по благотворительной программе "Ключ надежды" за полцены, будут продавать по полной цене. Поэтому курс Китруды, который надо повторять каждый 21 день, теперь будет стоить не 80 тыс. грн, а 160 тыс. грн", — отметила она. Позже она добавила, что по обновленной информации, за курс придется платить даже не 160 тыс. грн, а 230 тыс. грн.

По ее словам, эта ситуация стала для их семьи шоком, ведь благодаря благотворителям они уже собрали необходимую сумму на год лечения, но из-за новых правил им понадобится почти втрое больше средств.

"Такое впечатление, что это просто какое-то издевательство судьбы и государства. А, ты выжил на фронте? — На тебе онкологию. Еще борешься? — Отменяем возможность получать дорогие лекарства бесплатно. Неважно, что ты ветеран, воевавший за нашу страну. Ааааа, благодаря помощи людей ты собрал достаточную сумму, чтобы покрыть лечение на год? — На тебе постановление, теперь надо вдвое больше денег!", — добавила она.

Семья, говорится в тексте, до сих пор надеется, что правительство внесет изменения в постановление, а благотворительная программа снова сможет функционировать. Однако пока, по ее словам, "голова взрывается от этого сюрреализма".