Постанова Кабміну позбавила важкохворих пацієнтів знижок на ліки: родина ветерана б`є на сполох

Постанова Кабміну заблокувала дію благодійної програми "Ключ надії", стверджують журналісти.

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Постанова Кабінету Міністрів України, яка встановлює нові правила роботи фармринку, заблокувала дію благодійної програми "Ключ надії", за якою пацієнти могли купувати дороговартісні препарати за зниженою ціною. Як наслідок, військовий Павло Кірієнко, який бореться з онкологією, тепер буде змушений сплачувати майже втричі більше за курс лікування. Як пише "Телеграф", про це повідомила його дружина Ганна Кірієнко

"Ви будете сміятися, але Кабмін прийняв постанову для регулювання цін на ліки, і тепер ліки для Павла Кірієнка, які ми купували по благодійній програмі "Ключ надії" за пів ціни, будуть продавати за повною ціною. Тож курс Кітруди, який треба повторювати кожен 21 день, тепер коштуватиме не 80 тис. грн, а 160 тис. грн", — зазначила вона. Пізніше вона додала, що за оновленою інформацією, за курс доведеться платити навіть не 160 тис. грн, а 230 тис. грн.

За її словами, ця ситуація стала для їхньої родини шоком, адже завдяки благодійникам вони вже зібрали необхідну суму на рік лікування, але через нові правила їм знадобиться майже втричі більше коштів.

"Таке враження, що це просто якесь знущання долі і держави. А, ти вижив на фронті? — На тобі онкологію. Ще борешся? — Скасовуємо можливість отримувати дорожезні ліки безкоштовно. Байдуже, що ти ветеран, що воював за нашу країну. Ааааа, завдяки допомозі людей ти зібрав достатню суму, щоб покрити лікування на рік? — На тобі постанову, тепер треба вдвічі більше грошей!", — додала вона.

Родина, йдеться в повідомленні, досі сподівається, що уряд внесе зміни в постанову, а благодійна програма знову зможе функціонувати. Проте поки що, за її словами, "голова вибухає від цього сюрреалізму".