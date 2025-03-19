В Виннице с ветерана требовали 80 тысяч за операцию на сердце: какая реакция Минздрава (видео)

Минздрав пообещал разобраться, почему больница требовала оплаты за медсредства, которые выдаются бесплатно. Тем временем в медучреждении говорят о задержке с госзакупками.

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Сотрудник Департамента помощи ветеранам Винницкого городского совета Андрей Грачев сообщил о требовании медучреждения к семье ветерана, который нуждался в операции на сердце. В Винницком центре сердечно-сосудистой патологии выдали список на 80 тысяч грн, в который вошли даже пеленки и халаты. Между тем в Министерстве здравоохранения объяснили, что созывают комиссию по этой проблеме. О деталях скандала с ветераном Грачев написал на странице Facebook.

Грачев рассказал о семье ветерана, которая обратилась в кардиоцентр для лечения и операции. По его словам, жене военного выдали список с десятком позиций и указали, в какой именно аптеке их нужно приобрести. В наборе медсредств — стерильные халаты, стерильное операционное покрытие, памперсы для взрослых, лекарства. Женщина обратилась в аптеку и заплатила за часть необходимых вещей. При этом ей не выдали покупки, а вручили "чек" и объяснили: бумажку нужно показать в отделении и тогда врачи выдадут все необходимое, говорится в заметке.

Скандал с ветераном — список медсредств, которые выдали в кардиоцентре Фото: Facebook Скандал с ветераном — чек на медсредства для кардиоцентра Фото: Facebook

На том история с лекарствами не завершилась, добавил Грачев. Ветерана доставили в больницу с подозрением на инфаркт, повезли в операционную и должны были провести двойное шунтирование. Во время операции поставили один шунт, а второй должна была найти жена в течение семи дней и тогда лечение продолжат, написал автор. Грачев заявил, что такой ситуации не должно быть и он ожидает реакции Минздрава, Минветеранов, Винницкого горсовета и Нацполиции.

В заметке активиста есть кадры общения с заведующим рентген-операционным блоком, врачом-анестезиологом Игорем Скляровым. Во время разговора с Грачевым врач подтвердил, что медицинские средства для оказания помощи действительно нужно купить за собственные средства. Также он пояснил, что медсредства будут, но позже. На сегодня их действительно нет, поскольку "не прошли торги", сказал Скляров.

Скандал с ветераном — детали

Днем 19 марта появилась реакция Минздрава на скандал с ветераном, который должен был за собственные средства купить медицинские средства на 80 тыс. грн. В заметке министерства указано, что создана комиссия: комиссия будет выяснять обстоятельства, о которых стало известно из соцсетей. В составе комиссии — представители Национальной службы здоровья Украины (учреждения, которое заключает договоры с больницами и финансирует часть медицинских средств для лечения). Также к ней присоединятся правоохранители, указано в заметке Минздрава. Министерство заверило: если факты подтвердятся, то обратятся в Винницкий горсовет, которому подчиняется кардиоцентр, и ожидают соответствующие "кадровые решения".

"Медучреждения, законтрактованные НСЗУ, должны предоставлять пациентам лекарства и медицинские услуги, необходимые при лечении, бесплатно. Требовать от пациентов самостоятельно покупать медикаменты или оплачивать медицинские вмешательства, которые должны предоставляться бесплатно, — незаконно и недопустимо", — подчеркнул Минздрав.

В заметке Минздрава не прокомментировали слова работника кардиоцентра, который говорил о непроведенных торгах на закупку лекарств и медицинских средств.

Скандал с ветераном — реакция Минздрава на историю в Винницком кардиоцентре Фото: Скриншот

Появилась также реакция Департамента здравоохранения ВГС. На странице Facebook указано, что проведут служебное расследование по скандалу с ветераном. Также отметили, что медицинскую помощь следует оказывать в соответствии с украинскими законами, и пообещали, что будут соответствующие решения, а виновные — "понесут ответственность".

Отметим, 18 марта издание Telegraf рассказало о попытках Минздрава навести порядок с ценами на лекарства. Как выяснилось, есть определенный дефицит препаратов из-за снижения цен. Кроме того, обсудили проблему с "маркетингом лекарственных средств", который должен касаться только безрецептурных препаратов.

Напоминаем, в феврале семьи ветеранов забили тревогу из-за решения министерства здравоохранения об исчезновении скидок на определенные лекарства.