Ветераны могут получить субсидию по упрощенной процедуре: как ее оформить

Ветераны по экспериментальной процедуре могут подать одно упрощенное заявление — о взятии на учет и о предоставлении льгот.

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В Украине продолжается экспериментальный проект, предоставляющий ветеранам возможность упрощенно оформить льготы на оплату жилищно-коммунальных услуг. Об этом сообщает Пенсионный фонд в Facebook.

Вместо подачи двух отдельных заявлений (для включения в Реестр лиц, имеющих право на льготы, и для предоставления льгот), ветераны по экспериментальной процедуре могут подать одно упрощенное заявление, которое одновременно включает в себя учет и предоставление льгот.

В этом заявлении нужно указать меньше информации, так как данные теперь собираются через электронное взаимодействие между государственными реестрами.

По упрощенной системе заявление о назначении льгот могут подавать также члены семьи ветерана.

Как подать заявку на льготы онлайн

Заявление можно подать в сервисном центре Пенсионного фонда Украины, отправить по почте или оформить онлайн через веб-портал электронных услуг Фонда.

Чтобы подать заявление через сайт, нужно:

зайти на вебпортал Фонда и авторизоваться с помощью квалифицированной электронной подписи;

в личном кабинете зайти в раздел Коммуникации по ПФУ и выбрать опцию "Заявление на жилищную субсидию или льготу";

ознакомиться с информацией в появившемся окне и нажать кнопку "Продолжить";

в открывшемся поле выберите опцию "Заявление о взятии на учет ветерана войны и предоставлении ему льгот по экспериментальному проекту";

заполнить форму, которая появится на экране: следует указать лицо, подающее заявление, указать общую информацию о льготниках (в т.ч. паспортные и адресные данные), добавить данные документов о льготах, информацию о банковских реквизитах и т. д.;

с помощью опции "Добавить файл", по желанию и при наличии, добавьте сканированные копии документов, которые могут влиять на льготу. Тогда согласитесь на передачу и обработку персональных данных, поставив соответствующую отметку, и нажмите кнопку "Сформировать заявление";

проверьте данные заявления и отправьте в Пенсионный фонд Украины, нажав кнопку "Подписать и отправить в ПФУ".

Результат рассмотрения вашего заявления можно увидеть в разделе "Мои обращения" — "Статус обращения".

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