Ветерани можуть отримати субсидію за спрощеною процедурою: як її оформити

Ветерани за експериментальною процедурою можуть подати одну спрощену заяву — про взяття на облік і про надання пільг.

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В Україні триває експериментальний проєкт, що надає ветеранам можливість спрощено оформити пільги на оплату житлово-комунальних послуг. Про це повідомляє Пенсійний фонд в Facebook.

Замість подання двох окремих заяв (для включення до Реєстру осіб, які мають право на пільги, та для надання пільг), ветерани за експериментальною процедурою можуть подати одну спрощену заяву, яка одночасно включає в себе облік і надання пільг.

У цій заяві потрібно вказати менше інформації, оскільки дані тепер збираються через електронну взаємодію між державними реєстрами.

За спрощеною системою заяву про призначення пільг можуть подавати також члени сім'ї ветерана.

Як подати заявку на пільги онлайн

Заяву можна подати в сервісному центрі Пенсійного фонду України, надіслати поштою або оформити онлайн через вебпортал електронних послуг Фонду.

Щоб подати заяву через сайт, потрібно:

зайти на вебпортал Фонду та авторизуватися за допомогою кваліфікованого електронного підпису;

в особистому кабінеті зайти в розділ Комунікації з ПФУ та обрати опцію "Заява на житлову субсидію або пільгу";

ознайомитися з інформацією у вікні, що з'явилося, і натиснути кнопку "Продовжити";

у полі, що відкрилося, оберіть опцію "Заява про взяття на облік ветерана війни та надання йому пільг за експериментальним проєктом";

заповнити форму, що з'явиться на екрані: слід зазначити особу, яка подає заяву, вказати загальну інформацію про пільговиків (у т.ч. паспортні та адресні дані), додати дані документів про пільги, інформацію про банківські реквізити тощо;

за допомогою опції "Додати файл", за бажанням і за наявності, додайте скановані копії документів, які можуть впливати на пільгу. Тоді погодьтеся на передачу та обробку персональних даних, поставивши відповідну позначку, і натисніть кнопку "Сформувати заяву";

перевірте дані заяви та надішліть до Пенсійного фонду України, натиснувши кнопку "Підписати та надіслати до ПФУ".

Результат розгляду вашої заяви можна побачити в розділі "Мої звернення" — "Статус звернення".

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