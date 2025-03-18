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Украина

Минздрав продолжает наводить порядок с лекарствами: особое внимание на "маркетинге"

Министерство здравоохранения продолжает наводить порядок с ценами на лекарства и доступностью этих лекарств. Для обсуждения ситуации с лекарствами министр Виктор Ляшко совместно с Офисом Президента, который представляет Ирина Верещук, еженедельно собирают совещания с представителями фармацевтической отрасли.

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В понедельник, 17 марта, участники такого совещания подтвердили снижение цен на 100 самых популярных лекарственных средств, а также ряд дополнительных препаратов.

Однако они обратили внимание на новую проблему: несмотря на снижение цен, доступ к некоторым из этих препаратов оказался ограниченным, сообщает Telegraf.

"На совещании была детально проанализирована ситуация, и немедленно принято решение о восстановлении доступа населения к этим лекарствам", — говорится в сообщении.

В Минздраве обратили особое внимание на роль маркетинговых услуг в формировании цен на фармацевтическом рынке.

Позиция министерства такова: маркетинговые платежи должны применяться исключительно к безрецептурным препаратам (ОТС), а их объем должен ограничиваться привязкой к продажам каждого конкретного препарата.

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Как отмечается, большинство участников совещания согласились с необходимостью полного запрета маркетинговых активностей для рецептурных лекарственных средств. Это одно из важных условий для стабилизации цен и улучшения доступа пациентов к необходимым лекарствам.

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