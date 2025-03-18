МОЗ продовжує наводити порядок з ліками: особлива увага на "маркетингу"
Міністерство охорони здоров’я продовжує наводити порядок із цінами на ліки та із доступністю цих ліків. Для обговорення ситуації з ліками міністр Віктор Ляшко спільно з Офісом Президента, який представляє Ірина Верещук, щотижня збирають наради з представниками фармацевтичної галузі.
У понеділок, 17 березня, учасники такої наради підвередили зниження цін на 100 найпопулярніших лікарських засобів, а також на низку додаткових препаратів.
Однак вони звернули увагу на нову проблему: попри зниження цін, доступ до деяких з цих препаратів виявився обмеженим, повідомляє Telegraf.
"На нараді було детально проаналізовано ситуацію, і негайно ухвалене рішення про відновлення доступу населення до цих ліків", — йдеться у повідомленні.
У МОЗ звернули особливу увагу на роль маркетингових послуг у формуванні цін на фармацевтичному ринку.
Позиція міністерства така: маркетингові платежі мають застосовуватися виключно до безрецептурних препаратів (ОТС), а їх обсяг повинен обмежуватися у прив’язці до продажів кожного конкретного препарату.
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Як зазначається, більшість учасників наради погодилися з необхідністю повної заборони маркетингових активностей для рецептурних лікарських засобів. Це одна з важливих умов для стабілізації цін і покращення доступу пацієнтів до необхідних ліків.
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